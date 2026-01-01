Izvieto LightRAG ar viena klikšķa instalāciju.
Vienkāršs un ātrs ģenerēšanas ietvars ar papildinātu izguvi, kas apvieno vektoru meklēšanu ar zināšanu grafiem kompleksai dokumentu analīzei.
Izvēlies LightRAG VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LightRAG
LightRAG ir viegls izguves paplašinātas ģenerēšanas ietvars, kas izstrādāts, lai analizētu sarežģītus dokumentus tādās jomās kā tiesības, veselības aprūpe un finanses. Tas mazina plaisu starp uz vektoriem balstītu RAG un uz grafikiem balstītu RAG, pārvaldot zināšanu grafikus un vektoru ieguljumus kopā vienā divu līmeņu arhitektūrā, ievērojami samazinot LLM izsaukumu skaitu, kas nepieciešams gan indeksēšanas, gan vaicājumu laikā, salīdzinot ar kopienas ziņojumos balstītām GraphRAG implementācijām.
Pašmitināšana LightRAG uz tava VPS saglabā tavus dokumentus, ieguljumus un zināšanu grafiku pilnībā tavā kontrolē. Savienojies ar OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu, un atjaunini zināšanu bāzes pakāpeniski, nepārbūvējot globālo indeksu — lai dinamiskie dati paliktu svaigi bez pārmērīgām atkārtotas apstrādes izmaksām.
LightRAG galvenās iespējas
Divu līmeņu izguve
Vektoru iegulumi un zināšanu grafu entītijas apvienojas vienā plūsmā, pārspējot plakano vektoru meklēšanu dokumentu savstarpējā spriešanā, vienlaikus saglabājot zemas indeksēšanas izmaksas.
Inkrementāli zināšanu atjauninājumi
Jauni dokumenti saplūst ar esošo grafiku, nepārbūvējot globālo indeksu, tādējādi dinamiskie dati paliek svaigi bez dārgas atkārtotas apstrādes.
Multi-LLM pakalpojumu sniedzēja atbalsts
Savienojies ar OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu, nepārrakstot uzvednes vai atkārtoti indeksējot savus dokumentus.
Pieci vaicājumu režīmi
Pārslēdzies starp Naive, Local, Global, Hybrid un Mix izguves stratēģijām, lai saskaņotu vaicājuma sarežģītību ar latentuma un izmaksu prasībām.
Iebūvēta tīmekļa lietotāja saskarne
Pārlūkprogrammas vadības panelis dokumentu ievadīšanai, vaicājumu veikšanai un interaktīvai ģenerētā zināšanu grafika vizualizēšanai.
REST API integrācijām
Autentificēti REST galapunkti ļauj tev iegult LightRAG esošajās lietojumprogrammās un automatizēt dokumentu ievades plūsmas.
Kāpēc izmantot LightRAG pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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