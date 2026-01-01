Instalēt Expensave ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda personīgo un ģimenes izdevumu uzskaites rīks izdevumu paradumu uzraudzībai un mājsaimniecības budžeta pārvaldībai.
Izvēlies Expensave VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Expensave
Expensave ir atvērtā koda izdevumu uzskaites lietotne, kas izveidota privātpersonām un ģimenēm, kuras vēlas pilnīgu kontroli pār saviem finanšu datiem. Ar kopīgiem izdevumu kalendāriem, bankas izrakstu importēšanu un tēriņu paradumu pārskatiem tā pārvērš neapstrādātus darījumu datus praktiski izmantojamā informācijā, kas palīdz tev saprast, kur paliek tava nauda.
Pašmitināšana Expensave uz tava paša VPS pasargā sensitīvus finanšu datus no trešo pušu komerciāliem serveriem, novērš atkārtotas abonēšanas maksas un dod katram mājsaimniecības loceklim piekļuvi, nedaloties ar akreditācijas datiem — kamēr automātiskās dublējumkopijas aizsargā gadiem ilgu tēriņu vēsturi.
Expensave galvenās iespējas
Koplietojami izdevumu kalendāri
Vairāki lietotāji var piedalīties vienā kalendārā, padarot to vieglu ģimenēm un istabas biedriem uzturēt mājsaimniecības budžeta pārredzamību.
Bankas izrakstu imports
Importē pārskatus no finanšu iestādēm, lai automātiski aizpildītu darījumus, samazinot manuālu ievadi un nodrošinot pilnīgu izdevumu uzskaiti.
Tēriņu paradumu pārskati
Vizuālā analīze sadala ienākumus un izdevumus pa kategorijām laika gaitā, atklājot modeļus, kas palīdz tev pieņemt gudrākus budžeta lēmumus.
Progresīva tīmekļa lietotne
Mobilajai ierīcei pielāgotā PWA ļauj tev reģistrēt izdevumus no jebkuras ierīces uzreiz, lai tu nekad nepalaistu garām darījumu, atrodoties ceļā.
Privātums – prioritāte
Visi finanšu dati paliek tavā serverī — bez trešo pušu analīzes, bez abonēšanas maksas un bez riska, ka komerciāla platforma varētu tikt slēgta.
Kāpēc izmantot Expensave pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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