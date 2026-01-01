Izvieto Homebridge ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls HomeKit tilts, kas savieno ne-Apple viedās mājas ierīces ar Siri un Apple Home lietotni, izmantojot spraudņus.
Izvēlies Homebridge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Homebridge
Homebridge ir viegls Node.js serveris, kas emulē iOS HomeKit API, nodrošinot Siri vadību un Home lietotnes integrāciju tūkstošiem ierīču, kas dabiski neatbalsta Apple ekosistēmu. Ar vairāk nekā 2000 kopienas izstrādātiem spraudņiem tas savieno viedās gaismas, termostatus, kameras un drošības sistēmas no tādiem zīmoliem kā Ring, Nest, TP-Link un Tuya vienotā HomeKit pieredzē.
Homebridge palaišana uz VPS nodrošina 24/7 pieejamību tavām HomeKit automatizācijām neatkarīgi no vietējās strāvas vai tīkla apstākļiem, ar pastāvīgu spraudņu konfigurāciju un uzticamu attālo piekļuvi no jebkuras vietas pasaulē.
Homebridge galvenās iespējas
2 000+ ierīču spraudņi
Kopienas spraudņi aptver praktiski katru viedās mājas zīmolu un protokolu, ļaujot tev pievienot jebkuru ierīci HomeKit, nenomainot aparatūru.
Tīmekļa konfigurācijas UI
Homebridge Config UI X nodrošina pārlūkprogrammas saskarni spraudņu instalēšanai, ierīču pārvaldībai un žurnālu apskatei bez komandrindas piekļuves.
Bērnu tilta režīms
Izolē spraudņus atsevišķos pakārtotajos tiltos, lai novērstu, ka viens nepareizi funkcionējošs spraudnis aptur visu tavu HomeKit iestatījumu.
Automātiski spraudņu atjauninājumi
Atklāj, instalē un atjaunini spraudņus tieši no tīmekļa lietotāja saskarnes, lai ierīču integrācijas būtu aktuālas bez manuālām SSH sesijām.
Dublēšana un atjaunošana
Iebūvētā dublēšanas funkcionalitāte aizsargā tavas spraudņu konfigurācijas un HomeKit savienošanas datus no nejaušas zaudēšanas.
Kāpēc izmantot Homebridge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.