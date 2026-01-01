Izvieto Maputnik ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas un atvērts vizuālais redaktors MapLibre un Mapbox GL JSON karšu stiliem, izstrādāts izstrādātājiem un kartogrāfiem.
Izvēlies Maputnik VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Maputnik
Maputnik ir standarta atvērtā koda vizuālais redaktors MapLibre GL stila specifikācijai, ko izmanto, lai veidotu vektoru flīžu pamatkartes tīmekļa un mobilo lietojumprogrammu vajadzībām. Tā vietā, lai manuāli rediģētu JSON, tu veido slāņus, krāso īpašības, izteiksmes un filtrus, izmantojot tiešraides WYSIWYG redaktoru, kas sinhronizēts ar reālu MapLibre GL priekšskatījumu.
Pašmitināšana Maputnik uz tava paša VPS saglabā patentētus stila failus, flīžu servera URL un API atslēgas tavā infrastruktūrā, nevis paļaujoties uz publisko demonstrāciju vietnē maplibre.org. Izvietošana tiek piegādāta kā viena statiska priekšgala lietojumprogramma, ko apkalpo oficiālais Maputnik binārais fails, tādējādi dizaina darbs pilnībā notiek pārlūkprogrammas pusē bez nepieciešamības pēc ārējām karšu pakalpojumu atkarībām.
Maputnik galvenās iespējas
WYSIWYG stila redaktors
Rediģē MapLibre un Mapbox GL JSON stilus vizuāli ar tiešraides kartes priekšskatījumu, kas atjauninās, tev pielāgojot slāņus, krāsas, fontus un no tālummaiņas atkarīgās izteiksmes.
Pilns stila specifikācijas pārklājums
Atbalsta katru MapLibre GL stila specifikācijas slāņa tipu — aizpildījums, līnija, simbols, rastrs, reljefa ēnojums, siltuma karte — ar tipam atbilstošām ievadēm krāsojuma un izkārtojuma īpašībām.
Datu virzītas izteiksmes
Izveido un atkļūdo filtru un īpašību izteiksmes ar iekļauto validāciju, lai stili varētu reaģēt uz funkciju atribūtiem, tālummaiņas līmeni un izpildlaika stāvokli.
Vektoru flīžu inspektors
Pārbaudi vektoru flīžu avotus slāni pa slānim, lai precīzi redzētu, kādas funkcijas un īpašības ir pieejamas pirms to piesaistīšanas savā stilā.
Importēt un eksportēt stilus
Ielādēt stilus no URL, augšupielādēt JSON vai ielīmēt no starpliktuves, pēc tam eksportēt pabeigto stila failu, gatavu ievietošanai MapLibre GL JS vai vietējos SDK.
Pielāgotie flīžu avoti
Novirzi redaktoru uz saviem vektora vai rastra flīžu galapunktiem, OpenMapTiles vai MBTiles serveriem, lai veidotu stilus atbilstoši datiem, ko tava lietotne patiešām apkalpo.
Kāpēc izmantot Maputnik pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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