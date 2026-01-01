Izvietot NextChat ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta AI tērzēšanas lietotāja saskarne, kas atbalsta OpenAI, Claude, Gemini un 20+ pakalpojumu sniedzējus, izmantojot vienu izsmalcinātu interfeisu.
Izvēlies NextChat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NextChat
NextChat (agrāk ChatGPT-Next-Web) ir atvērtā koda tērzēšanas saskarne ar 88 000+ GitHub zvaigznēm — visplašāk izmantotais pašu mitinātais AI tērzēšanas klients. Tas savienojas ar OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek un desmitiem citu pakalpojumu sniedzēju, ļaujot tev tērzēt ar jebkuru LLM, izmantojot vienotu lietotāja saskarni, nepārslēdzoties starp informācijas paneļiem vai nemaksājot par trešās puses apvalka pakalpojumu.
NextChat pašmitināšana saglabā tavas API atslēgas un sarunu vēsturi privātu. Piekļuvi var bloķēt ar paroles kodu, un visi tērzēšanas dati tiek glabāti lietotāja pārlūkprogrammā — nav jāpārvalda datubāze un nav servera puses datu saglabāšanas.
NextChat galvenās iespējas
Vairāku pakalpojumu sniedzēju atbalsts
Pieslēdzies OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI un 20+ citiem pakalpojumu sniedzējiem no vienas UI, nepārslēdzot rīkus.
Iebūvēta uzvedņu bibliotēka
Simtiem iepriekš izveidotu sistēmas uzvedņu rakstīšanai, kodēšanai, analīzei un tulkošanai — vai izveido un saglabā savas pielāgotās veidnes.
Piekļuves koda aizsardzība
Ierobežo, kas var izmantot tavu instanci ar paroles kodu, novēršot tavu API atslēgu neatļautu izmantošanu, publiski izvietojot.
Nav nepieciešama datubāze.
Visas sarunas tiek glabātas lietotāja pārlūkprogrammā — serveris paliek bezstāvokļa, padarot izvietošanu un uzturēšanu minimālu.
Markdown un koda atveidošana
Atbildes tiek atveidotas ar pilnu Markdown atbalstu, ieskaitot sintakses izceltus koda blokus, tabulas, LaTeX matemātiku un iekļauto HTML.
MCP spraudņa atbalsts
Iespējot Modeļa konteksta protokolu (MCP), lai paplašinātu asistentu ar ārējiem rīkiem, failu piekļuvi un pielāgotām integrācijām.
Kāpēc izmantot NextChat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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