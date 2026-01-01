Izvietot GoatCounter ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Viegla, uz privātumu orientēta tīmekļa analītika, kas parāda lapu skatījumus un apmeklētāju ieskatus, neizsekojot personas datus un neizmantojot sīkdatnes.
Izvēlies GoatCounter VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GoatCounter
GoatCounter ir vienkārša, atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma, kas paredzēta izstrādātājiem, kuri vēlas jēgpilnus lapu skatījumu datus bez izsekošanas sīkdatņu vai personas datu vākšanas privātuma izmaksām. Tā skaita lapu skatījumus, novirzītājus, pārlūkprogrammas, valstis un ekrāna izmērus — ne vairāk. Nav nepieciešami piekrišanas reklāmkarogi.
Atšķirībā no smagnējām analītikas platformām, kurām nepieciešami vairāki pakalpojumi, GoatCounter darbojas kā viens konteiners ar iebūvētu SQLite datubāzi. Pašmitināšana savā VPS saglabā visus apmeklētāju datus tavā kontrolē, pilnībā izolētus no trešo pušu analītikas tīkliem.
GoatCounter galvenās iespējas
Nav nepieciešamas sīkdatnes
Izseko lapu skatījumus bez sīkdatnēm vai pastāvīgiem identifikatoriem, tāpēc nav nepieciešams piekrišanas paziņojums saskaņā ar GDPR vai PECR.
Viegls atsevišķs konteiners
Darbojas kā viens Go binārais fails ar iebūvētu SQLite datubāzi — nav nepieciešams atsevišķs datubāzes pakalpojums vai sarežģīta infrastruktūra.
Novirzītāja un avota izsekošana
Parāda, kuras vietnes, meklētājprogrammas un kampaņas novirza datplūsmu uz tavām lapām, neatklājot apmeklētāju identitāti.
Publiskās statistikas opcija
Pēc izvēles padari savu analītikas informācijas paneli publiski apskatāmu, lai lasītāji varētu redzēt vietnes statistiku bez nepieciešamības pēc konta.
Izsekošanas skripts un API
Iegult mazu JavaScript koda fragmentu vai izmantot REST API, lai skaitītu lapu skatījumus no jebkuras vietnes, SPA vai aizmugursistēmas pakalpojuma.
Kāpēc izmantot GoatCounter pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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