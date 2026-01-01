Paperless-ngx ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Paperless-ngx ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma, kas skenē, OCR indeksē un arhivē tavus dokumentus pilnībā meklējamā digitālajā bibliotēkā.

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Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Paperless-ngx ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Izvēlies Paperless-ngx VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Paperless-ngx

Paperless-ngx ir kopienas uzturēta dokumentu pārvaldības sistēma, kas fiziskos dokumentus pārveido meklējamā, sakārtotā digitālā arhīvā. Tā automātiski apstrādā skenētus attēlus un PDF failus ar OCR, klasificē dokumentus un piešķir tagus, lai katrs rēķins, līgums un kvīts būtu uzreiz atrodams pēc satura. Gotenberg un Apache Tika apstrādā Office dokumentus un sarežģītus formātus, ko standarta OCR apstrādes sistēmas nepamanītu.

Pašmitināšana Paperless-ngx uz tava VPS saglabā sensitīvus finanšu ierakstus, līgumus un personīgos dokumentus tavā infrastruktūrā — nekad trešās puses mākonī. Īpaši VPS resursi nodrošina ātru OCR apstrādi pat lielām dokumentu partijām, savukārt pastāvīgie sējumi aizsargā visu tavu arhīvu un datubāzi atjauninājumu un restartēšanas laikā.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Paperless-ngx galvenās iespējas

Automātiskā OCR indeksēšana

Katrs augšupielādētais dokuments tiek automātiski skenēts ar OCR, lai tā pilns teksts tiktu indeksēts un meklējams dažu sekunžu laikā pēc augšupielādes, neatkarīgi no tā, vai tas tika saņemts kā PDF vai skenēts attēls.

Gudrā klasifikācija

Paperless-ngx mācās no tavas organizācijas modeļiem un automātiski piešķir birkas, korespondentus un dokumentu tipus, pamatojoties uz saturu, samazinot manuālo šķirošanu gandrīz līdz nullei.

Pilna teksta meklēšana

Meklē visā tavā arhīvā esošo dokumentu pilnā saturā, izmantojot izvērstu filtrēšanu pēc datuma, birkas, korespondenta un dokumenta tipa, lai nodrošinātu precīzu izguvi.

Daudzlietotāju piekļuve

Detalizētas atļauju kontroles ļauj vairākiem lietotājiem koplietot vienu un to pašu arhīvu ar lomām balstītu piekļuvi, padarot to piemērotu gan mazām komandām, gan ģimenēm.

Biroja dokumentu atbalsts

Gotenberg un Apache Tika integrācija apstrādā Word, Excel un citus Office formātus līdzās PDF failiem un attēliem, nodrošinot tev vienu arhīvu visu dokumentu tipiem.

Kāpēc izmantot Paperless-ngx pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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