Izvietot Paperless-ngx ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda dokumentu pārvaldības sistēma, kas skenē, OCR indeksē un arhivē tavus dokumentus pilnībā meklējamā digitālajā bibliotēkā.
Izvēlies Paperless-ngx VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Paperless-ngx
Paperless-ngx ir kopienas uzturēta dokumentu pārvaldības sistēma, kas fiziskos dokumentus pārveido meklējamā, sakārtotā digitālā arhīvā. Tā automātiski apstrādā skenētus attēlus un PDF failus ar OCR, klasificē dokumentus un piešķir tagus, lai katrs rēķins, līgums un kvīts būtu uzreiz atrodams pēc satura. Gotenberg un Apache Tika apstrādā Office dokumentus un sarežģītus formātus, ko standarta OCR apstrādes sistēmas nepamanītu.
Pašmitināšana Paperless-ngx uz tava VPS saglabā sensitīvus finanšu ierakstus, līgumus un personīgos dokumentus tavā infrastruktūrā — nekad trešās puses mākonī. Īpaši VPS resursi nodrošina ātru OCR apstrādi pat lielām dokumentu partijām, savukārt pastāvīgie sējumi aizsargā visu tavu arhīvu un datubāzi atjauninājumu un restartēšanas laikā.
Paperless-ngx galvenās iespējas
Automātiskā OCR indeksēšana
Katrs augšupielādētais dokuments tiek automātiski skenēts ar OCR, lai tā pilns teksts tiktu indeksēts un meklējams dažu sekunžu laikā pēc augšupielādes, neatkarīgi no tā, vai tas tika saņemts kā PDF vai skenēts attēls.
Gudrā klasifikācija
Paperless-ngx mācās no tavas organizācijas modeļiem un automātiski piešķir birkas, korespondentus un dokumentu tipus, pamatojoties uz saturu, samazinot manuālo šķirošanu gandrīz līdz nullei.
Pilna teksta meklēšana
Meklē visā tavā arhīvā esošo dokumentu pilnā saturā, izmantojot izvērstu filtrēšanu pēc datuma, birkas, korespondenta un dokumenta tipa, lai nodrošinātu precīzu izguvi.
Daudzlietotāju piekļuve
Detalizētas atļauju kontroles ļauj vairākiem lietotājiem koplietot vienu un to pašu arhīvu ar lomām balstītu piekļuvi, padarot to piemērotu gan mazām komandām, gan ģimenēm.
Biroja dokumentu atbalsts
Gotenberg un Apache Tika integrācija apstrādā Word, Excel un citus Office formātus līdzās PDF failiem un attēliem, nodrošinot tev vienu arhīvu visu dokumentu tipiem.
Kāpēc izmantot Paperless-ngx pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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