Izvieto OmniRoute viena klikšķa uzstādīšanā.
Pašmitināta AI vārteja, kas maršrutē jebkuru LLM caur vienu ar OpenAI saderīgu galapunktu ar viedo rezerves risinājumu un marķieru saspiešanu.
Izvēlies OmniRoute VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OmniRoute
OmniRoute ir pašmitināta AI vārteja, kas apvieno vairāk nekā 230 modeļu nodrošinātājus aiz viena ar OpenAI saderīga galapunkta. Novirzi Claude Code, Codex, Cursor, Cline vai Copilot uz vienu URL, un OmniRoute novirzīs katru pieprasījumu uz labāko pieejamo modeli — ieskaitot desmitiem bezmaksas Claude, GPT un Gemini līmeņu — ar automātisku atgriešanos, ja nodrošinātājs neizdodas vai sasniedz limitu.
Tā sakrautā RTK un Caveman kompresija samazina 15–95% žetonu, pirms pieprasījumi atstāj tavu serveri, samazinot izmaksas un latentumu, kamēr MCP, A2A un multimodālās API nodrošina sarežģītu darbplūsmu darbību. OmniRoute palaišana uz tava paša VPS nozīmē, ka tavas API atslēgas, maršrutēšanas noteikumi un lietošanas dati paliek tavā kontrolē, nevis mitināta starpniekservera.
OmniRoute galvenās iespējas
Viens vienots galapunkts
Nodrošini vienu ar OpenAI saderīgu API un savieno Claude Code, Codex, Cursor, Cline vai Copilot bez katra rīka atsevišķas iestatīšanas.
231+ pakalpojumu sniedzēji
Maršrutē pieprasījumus starp vairāk nekā 231 modeļu nodrošinātājiem, ieskaitot vairāk nekā 50 bezmaksas Claude, GPT un Gemini līmeņus.
Viedā automātiskā atgriešanās
Automātiski atkārtot mēģinājumu pie cita pakalpojumu sniedzēja, ja tas neizdodas, sasniedz ātruma ierobežojumus vai atgriež kļūdu, lai jūsu aģenti turpinātu darboties.
Marķiera kompresija
Sakrautā RTK un Caveman kompresija samazina 15–95% žetonu katrā pieprasījumā, lai samazinātu izmaksas un paātrinātu atbildes.
MCP un multimodāls
Iebūvētie MCP, A2A un multimodālās API ļauj integrēt OmniRoute aģentu rīkos un attēlu vai audio darbplūsmās.
Kāpēc izmantot OmniRoute pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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