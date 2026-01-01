Izvietot Dify ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda LLM lietojumprogrammu platforma AI darbplūsmu, RAG cauruļvadu un tērzēšanas robotu vizuālai veidošanai.
Izvēlies Dify VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dify
Dify ir pasaulē populārākā atvērtā koda LLM (lielu valodu modeļu) lietojumprogrammu izstrādes platforma, kas nodrošina vizuālu saskarni AI (mākslīgā intelekta) darbplūsmu, RAG (retrieval-augmented generation) cauruļvadu, AI aģentu un tērzēšanas robotu lietojumprogrammu veidošanai. Ar atbalstu vairāk nekā 100 LLM nodrošinātājiem, tostarp OpenAI, Anthropic, Google Gemini un lokālajiem modeļiem, izmantojot Ollama, Dify ļauj komandām prototipēt un izvietot ražošanas līmeņa AI lietojumprogrammas, nerakstot sarežģītu orķestrēšanas kodu.
Pašmitināšana Dify uz tava paša VPS (virtuālā privātā servera) nodrošina, ka visi dokumenti, iegulumi, sarunas un API (lietojumprogrammu saskarnes) atslēgas paliek tavā pilnīgā kontrolē. Šī izvietošana ietver iebūvētu Weaviate vektoru datubāzi semantiskai meklēšanai, izolētu koda izpildi un SSRF (server-side request forgery) aizsardzību drošai AI lietojumprogrammu izstrādei.
Dify galvenās iespējas
Vizuālais darbplūsmas redaktors
Veido sarežģītus MI cauruļvadus, sasaistot LLM izsaukumus, API integrācijas un nosacījumu loģiku, izmantojot "velc un nomet".
RAG plūsma
Ievadi dokumentus, ģenerē ieguljumus un iegūsti atbilstošas zināšanas ar iebūvētu Weaviate vektoru datubāzi.
MI aģenta ietvars
Izveido autonomus aģentus ar rīku izsaukšanas iespējām tīmekļa meklēšanai, koda izpildei un ārējām API.
100+ LLM pakalpojumu sniedzēji
Pieslēgties OpenAI, Anthropic, Google, Mistral un lokālajiem modeļiem, izmantojot Ollama, ar modeļu slodzes balansēšanu un rezerves variantu.
Smilškastes koda izpilde
Droši palaid Python un JavaScript izolētā vidē ar iebūvētu SSRF aizsardzību.
Uzvedņu inženierijas studija
Izstrādā, veido versijas un A/B testē uzvednes ar novērojamības paneli žurnālēšanai un izsekošanai.
Kāpēc izmantot Dify pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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