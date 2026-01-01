Izvieto FusionAuth ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta klientu identitātes un piekļuves pārvaldības platforma ar OAuth, SAML, sociālo pieteikšanos, MFA un izstrādātājiem paredzētu API.
Izvēlies FusionAuth VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FusionAuth
FusionAuth ir klientu identitātes un piekļuves pārvaldības platforma, kas īpaši izstrādāta izstrādātājiem — pašmitināta alternatīva Auth0, Okta un Cognito, kas nodrošina OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, sociālās pieteikšanās, daudzfaktoru autentifikāciju, pieteikšanos bez paroles un visaptverošu REST API. Sākotnēji to izstrādāja Inversoft liela apmeklējuma patērētāju lietotnēm, tā mērogojas no viena nomnieka līdz miljoniem lietotāju vienā izvietošanā.
Pašmitinot FusionAuth savā VPS, katrs lietotāja konts, paroles jaucējvērtība, OAuth marķieris un audita žurnāls paliek tavā infrastruktūrā, nevis paļaujoties uz trešās puses identitātes nodrošinātāju, kas varētu mainīt cenas vai noteikumus. Kopienas izdevums ir pilnīgi bezmaksas un ietver galvenās autentifikācijas un autorizācijas funkcijas, ko izmanto lielākajā daļā ražošanas izvietojumu.
FusionAuth galvenās iespējas
OAuth, OIDC un SAML
Pilns OAuth 2.0, OpenID Connect un SAML 2.0 serveris ar autorizācijas koda, PKCE, ierīces un klienta akreditācijas datu piešķiršanas plūsmām, gatavs lietošanai.
Sociālā un uzņēmuma pieteikšanās
Vietējā sociālā pieteikšanās pakalpojumiem Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn un Twitter, kā arī vispārīga OIDC un SAML federācija uzņēmumu klientiem.
Daudzfaktoru autentifikācija
TOTP autentifikatora lietotnes, SMS, e-pasts un FIDO2 WebAuthn piekļuves atslēgas ar adaptīvām politikām, kas pielāgojas, pamatojoties uz riska signāliem.
Daudzlietotāju pēc uzbūves
Izolē lietotājus, lietojumprogrammas un konfigurācijas atsevišķos nomniekos SaaS daudznomas risinājumiem, aģentūru klientu nodalīšanai vai B2B partneru kontiem.
Tēmojamas pieteikšanās lapas
Pielāgo mitinātās pieteikšanās, reģistrēšanās un konta pārvaldības lapas ar savām zīmola krāsām, logotipiem un tekstu, izmantojot Mustache veidņu redaktoru.
REST API visam
Katra darbība administratora saskarnē ir pieejama arī, izmantojot dokumentētu REST API un īpašas klienta bibliotēkas priekš Java, Node, Python, Go un citiem.
Kāpēc izmantot FusionAuth pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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