Instalē CKAN ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda datu portāla platforma pētniecības un valdības datu kopu publicēšanai, koplietošanai un atklāšanai.
Izvēlies CKAN VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CKAN
CKAN ir vadošā atvērtā koda datu pārvaldības sistēma, ko izmanto valstu, reģionālās un pilsētu pašvaldības kopā ar pētniecības iestādēm publisko datu portālu darbināšanai. Tā apvieno strukturētu datu kopu katalogu, bagātīgas metadatu shēmas, pilna teksta meklēšanas aizmugursistēmu un tabulāru DataStore, kas atklāj augšupielādētos CSV un Excel failus caur vaicājamu REST API.
CKAN pašmitināšana savā VPS saglabā katru datu kopu, organizācijas struktūru un API marķieri tavā kontrolē, bez maksas par katru datu kopu un bez trešo pušu piekļuves taviem ierakstiem. Platforma ir ļoti paplašināma ar simtiem kopienas spraudņu, kas aptver datu ievākšanu, telpiskos datus, DCAT apmaiņu, vienoto pierakstīšanos un pielāgotas shēmas.
CKAN galvenās iespējas
Bagātīgs datu kopu katalogs
Organizē datu kopas grupās un organizācijās ar pielāgotām metadatu shēmām, birām, licencēm un pilnu revīzijas vēsturi katram resursam.
Vaicājams datu krātuves API
Augšupielādētie CSV un Excel faili tiek ievietoti PostgreSQL atbalstītā DataStore, kas nodrošina filtrēšanu, šķirošanu un SQL vaicājumus, izmantojot REST.
Solr darbināta meklēšana
Īpašs Solr indekss nodrošina ātru fasetētu meklēšanu virsrakstos, aprakstos, tagos un pielāgotajos laukos, pat portālos ar miljoniem ierakstu.
Ievācēji un DCAT
Iegūt metadatus no citiem CKAN, CSW un DCAT galapunktiem, lai federētu datu kopas starp iestādēm bez manuālas atkārtotas ievadīšanas.
Detalizētas atļaujas
Uz organizāciju balstītas lomas ļauj kontrolēt, kas var izveidot, rediģēt un publicēt datu kopas, ar publiskā, privātā un melnraksta redzamības statusiem katram resursam.
Kāpēc izmantot CKAN pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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