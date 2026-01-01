Izvietot Photoview ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta fotogalerija, kas atspoguļo tavu failu sistēmas struktūru un nekad nemodificē tavus oriģinālos failus.
Izvēlies Photoview VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Photoview
Photoview ir ātra, pašu mitināta fotogalerija, kas veidota fotogrāfiem un ģimenēm, kuri vēlas savas atmiņas infrastruktūrā, ko viņi kontrolē. Tā nolasa datus tieši no tavas esošās direktoriju struktūras — bez importēšanas procesa, bez failu reorganizācijas — un automātiski ģenerē sīktēlus un priekšskatījumus tavā serverī.
Atšķirībā no mākoņfoto pakalpojumiem, Photoview saglabā tavus oriģinālus neskartus un privātus. RAW faili, EXIF metadati, GPS koordinātas un sejas atpazīšana visi darbojas, nesūtot nevienu fotoattēlu trešās puses pakalpojumam. Katrs lietotājs iegūst savu bibliotēkas ceļu, padarot to piemērotu mājsaimniecībām vai mazām komandām, kas dala vienu serveri.
Photoview galvenās iespējas
Spoguļoti albumi failu sistēmā
Tava esošā direktoriju struktūra automātiski kļūst par tavu albumu struktūru — bez importēšanas, bez reorganizācijas, bez piesaistes.
RAW failu atbalsts
Dabiski pārlūko un priekšskata RAW kameras formātus, izmantojot Darktable, lai fotogrāfi redzētu savu pilno bibliotēku bez konvertēšanas.
Sejas atpazīšana
Automātiski atpazīst un grupē viena un tā paša cilvēka fotogrāfijas, tādējādi atvieglojot visu konkrētas personas fotoattēlu atrašanu tūkstošiem attēlu vidū.
EXIF un GPS metadati
Parāda kameras iestatījumus, objektīva datus un atrašanās vietas informāciju katrai fotogrāfijai, ar izvēles kartes skatu, ko nodrošina Mapbox.
Droša koplietošana
Ģenerē publiskas koplietošanas saites atsevišķām fotogrāfijām vai pilniem albumiem, ar papildu paroles aizsardzību kontrolētai ārējai piekļuvei.
Daudzlietotāju bibliotēkas
Katrs lietotāja konts tiek kartēts uz savu direktorijas ceļu serverī, nodrošinot, ka ģimenes locekļi vai sadarbības partneri atrodas atsevišķās bibliotēkās vienā instancē.
Kāpēc izmantot Photoview pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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