Izvietot Coai ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta AI apvienošanas platforma, kas apvieno OpenAI, Claude, Gemini un 20+ pakalpojumu sniedzējus ar vairāku lietotāju pārvaldību un lietošanas kvotām.
Izvēlies Coai VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Coai
Coai (Chat Nio) ir atvērtā koda AI agregācijas platforma, kas apvieno OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen un 20+ citus valodu modeļu nodrošinātājus vienā mitinātā saskarnē. Tā pārsniedz vienkāršu tērzēšanas lietotāja saskarni, pievienojot abonēšanas līmeņus, lietotāja žetonu kvotas, API atslēgu izsniegšanu un lietošanas rēķinus — padarot to praktisku komandām, kurām nepieciešams piedāvāt kontrolētu lielo valodu modeļu (LLM) piekļuvi vairākiem lietotājiem, neatklājot augšupējo pakalpojumu sniedzēju atslēgas.
Pašmitinot Coai savā VPS, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār to, kuri modeļi ir pieejami, cik daudz katrs lietotāja līmenis var patērēt un kā izskatās tavi kopējie API izdevumi — nemaksājot par vietu maksu pārvaldītam agregācijas pakalpojumam.
Coai galvenās iespējas
Vairāku pakalpojumu sniedzēju agregācija
Savieno OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen un 20+ pakalpojumu sniedzējus caur vienu platformu un ļauj lietotājiem pārslēgties starp tiem no vienas saskarnes.
Lietotāja abonementa līmeņi
Definē bezmaksas un maksas abonēšanas plānus ar katram līmenim noteiktām žetonu kvotām, kontrolējot, cik daudz katra lietotāju grupa var patērēt visos konfigurētajos nodrošinātājos.
API atslēgas izsniegšana
Izsniedz API atslēgas saviem lietotājiem, lai viņi varētu programmatiski piekļūt konfigurētiem modeļiem — nekad neatklājot tavas augšupējā pakalpojumu sniedzēja akreditācijas datus.
Lietojuma un norēķinu uzskaite
Uzraudzīt lietotāja žetonu patēriņu un aptuvenās izmaksas reāllaikā, ar konfigurējamiem limitiem, lai novērstu negaidītu budžeta pārtēriņu.
Modeļu tirgus
Lietotāji atklāj un izvēlas no visiem konfigurētajiem nodrošinātājiem, izmantojot iebūvētu modeļu atlasītāju, ar atbalstu funkciju izsaukšanai un attēlu ģenerēšanai, ja tādas ir pieejamas.
Kāpēc izmantot Coai pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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