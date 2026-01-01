Izvietot Relaticle ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda CRM ar vietējo AI aģentu atbalstu, 30 MCP rīkiem un REST API klientu darbplūsmu automatizēšanai.
Izvēlies Relaticle VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Relaticle
Relaticle ir pašmitināta CRM platforma, kas tās pamatā ir veidota ar integrētu AI aģenta atbalstu. Tā pārvalda kontaktus, uzņēmumus un pārdošanas piltuves, izmantojot modernu, ar Filament darbinātu saskarni, vienlaikus atklājot 30 Modeļa konteksta protokola rīkus, kas ļauj AI aģentiem tieši lasīt un rakstīt CRM datus — neskrāpējot lietotāja saskarni vai nepaļaujoties uz trauslām integrācijām.
Atšķirībā no tradicionālajām CRM sistēmām, kas AI pievieno kā pēcapdomu, Relaticle ir izstrādāta no paša sākuma gan cilvēka, gan AI aģenta darbībai, izmantojot to pašu datu modeli. REST API nodrošina pilnīgu programmatisku piekļuvi, un Laravel Horizon fona darbinieks apstrādā importēšanu, paziņojumus un ieplānoto automatizāciju. Visi dati paliek PostgreSQL datu bāzē tavā infrastruktūrā.
Relaticle galvenās iespējas
Vietējais AI aģenta atbalsts
30 iebūvēti Model Context Protocol rīki ļauj AI aģentiem izveidot kontaktus, atjaunināt procesus un vaicāt CRM datus tieši bez pielāgotām integrācijām.
Kontakti un darījumu plūsmas
Pārvaldi kontaktus, uzņēmumus, darījumus un pārdošanas piltuves strukturētā CRM sistēmā, kas paredzēta komandām, kurām nepieciešams uzticams ieraksts par katru klientu attiecību.
Pilns REST API
Pilnīga REST API atklāj visus CRM objektus automatizācijas skriptiem, trešo pušu integrācijām un pielāgotām atskaitēm, neapmeklējot tīmekļa saskarni.
Fona darbu apstrāde
Laravel Horizon apstrādā rindā esošos uzdevumus importēšanai, paziņojumiem un ieplānotajiem uzdevumiem, nebloķējot tīmekļa saskarni intensīvu darbību laikā.
OAuth sociālā pieteikšanās
Komandas dalībnieki piesakās ar GitHub vai Google kontiem, novēršot nepieciešamību pārvaldīt atsevišķu akreditācijas datu kopu CRM.
Kāpēc izmantot Relaticle pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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