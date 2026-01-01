Izvietot ChronoFrame ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta fotogalerija ar automātisku EXIF parsēšanu, reverso ģeokodēšanu un interaktīvu izpētes karti fotogrāfiem.
Izvēlies ChronoFrame VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ChronoFrame
ChronoFrame ir moderna atvērtā koda fotogalerija, radīta fotogrāfiem, kuri vēlas skaistu, ar metadatiem bagātu mājvietu saviem darbiem, neuzticot tos mākoņpakalpojumam. Izveidota uz Nuxt 4 ar ātru attēlu apstrādes sistēmu, tā automātiski parsē EXIF datus augšupielādes laikā, reversās ģeokodēšanas veidā nosaka uzņemšanas vietas, ģenerē ThumbHash vietturus tūlītējai ielādei un atbalsta Live un Motion Photos līdzās JPEG, PNG un HEIC/HEIF formātiem.
ChronoFrame palaišana tavā VPS saglabā pilnas izšķirtspējas oriģinālus, GPS koordinātas un skatīšanās vēsturi tavā kontrolē — bez abonēšanas, bez ierobežojumiem attiecībā uz fotogrāfiju skaitu, bez trešo pušu skenēšanas. Fotogrāfijas var atrasties lokālajā diskā vai jebkurā ar S3 saderīgā krātuvē, un iekļautā izpētes karte katru ceļojumu pārvērš par pārlūkojamu laika joslu, kurā redzams, kur katrs kadrs tika uzņemts.
ChronoFrame galvenās iespējas
Interaktīva izpētes karte
Katrs ģeomarķētais fotoattēls parādās interaktīvā MapLibre kartē, lai tu varētu pārlūkot savu bibliotēku pēc atrašanās vietas, tā vietā, lai ritinātu bezgalīgas laika joslas.
Automātiska EXIF parsēšana
Uzņemšanas laiks, kameras korpuss, objektīvs, fokusa attālums, diafragma un GPS koordinātas tiek iegūti augšupielādes laikā un indeksēti ātrai filtrēšanai un meklēšanai.
Reversā ģeokodēšana
GPS koordinātas tiek pārvērstas cilvēkam saprotamos vietu nosaukumos, izmantojot Nominatim vai Mapbox, lai katra fotogrāfija tiktu automātiski marķēta ar pilsētu un valsti.
Tiešraides un kustību fotoattēli
Iebūvēts atbalsts iPhone Live Photos un Android Motion Photos saglabā īso video kopā ar nekustīgo attēlu, lai atmiņas tiktu atskaņotas tā, kā tās tika iemūžinātas.
Pielāgojamas krātuves aizmugursistēmas
Glabā oriģinālus vietējā diskā, jebkurā S3 saderīgā objektu krātuvē vai OpenList — maini aizmugursistēmas, nemainot galerijas URL vai nezaudējot metadatus.
Kāpēc izmantot ChronoFrame pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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