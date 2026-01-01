Izvietot DenoKV ar viena klikšķa instalāciju.
Stingri konsekventa atslēgu-vērtību datubāze, ko izveidojusi Deno komanda, ar ACID transakcijām un JavaScript-vietējo API.
Izvēlies DenoKV VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DenoKV
DenoKV ir moderna atslēgu-vērtību datubāze, ko izveidojuši Deno radītāji, piedāvājot stingri konsekventu krātuvi ar ACID transakciju garantijām un JavaScript-vietējo API, kas dabiski integrējas Deno lietojumprogrammās. Tā atbalsta atomārās operācijas, sekundāros indeksus, automātisko versiju veidošanu un efektīvu gan mazu metadatu, gan lielu bināru objektu apstrādi — to visu nodrošina SQLite krātuves dzinējs uzticamai noturībai.
Pašmitināšana DenoKV uz tava VPS nodrošina tev paredzamu veiktspēju un izmaksas salīdzinājumā ar pārvaldītajiem datubāzu pakalpojumiem, pilnīgu kontroli pār tavu datu slāni un uz marķieriem balstītu autentifikāciju, lai nodrošinātu piekļuvi. Tā ir ideāla atbalsta krātuve Deno lietojumprogrammām, kam nepieciešama uzticama atslēgu-vērtību krātuve bez piegādātāja piesaistes vai mainīgām mākoņpakalpojumu cenām.
DenoKV galvenās iespējas
ACID transakcijas
Nodrošina atomiskumu, konsekvenci, izolāciju un noturību visām darbībām, padarot to drošu kritiskas lietojumprogrammas stāvokļa glabāšanai.
JavaScript-Native API
Īpaši izstrādāts Deno ar idiomātisku asinhrono API, kas dabiski integrējas esošajās Deno lietojumprogrammās un Deno Deploy projektos.
Atomiskas daudzatslēgu operācijas
Izpildīt nosacītas lasīšanas-modificēšanas-rakstīšanas darbības vairākām atslēgām vienā atomārā transakcijā, nodrošinot stāvokļa pārvaldību bez sacensību apstākļiem.
Sekundārie indeksi
Definē sekundāros indeksus saviem datiem, lai nodrošinātu efektīvu meklēšanu ārpus primārās atslēgas bez ārējas vaicājumu infrastruktūras.
Marķieros balstīta drošība
Nodrošina visu datubāzes piekļuvi ar ģenerētu piekļuves marķieri, novēršot nesankcionētus savienojumus ar atslēgu-vērtību krātuvi.
Kāpēc izmantot DenoKV pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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