Izvietot Harness viena klikšķa instalācijā.
Pilnīga izstrādātāju platforma, kas apvieno Git hostingu, CI/CD cauruļvadus un mākoņizstrādes vides vienā rīkā.
Izvēlies Harness VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Harness
Harness Open Source ir visaptveroša DevOps platforma, kas apvieno pirmkoda pārvaldību, automatizētas CI/CD cauruļvadu sistēmas, mitinātas izstrādes vides (Gitspaces) un artefaktu reģistrus vienā risinājumā. Kā Drone CI evolūcija, tā sniedzas tālāk par nepārtrauktu integrāciju, lai nodrošinātu pilnvērtīgu programmatūras piegādes platformu ar Apache 2.0 licenci.
Pašmitinot Harness savā VPS, tu iegūsti neierobežotu būvēšanas minūtes, artefaktu glabātuvi un komandas dalībniekus par fiksētu cenu, ar pilnīgu pirmkoda un cauruļvadu datu īpašumtiesībām. Bez ierobežojumiem, bez maksas par katru lietotāju un bez piegādātāja piesaistes — tikai pilnvērtīga DevOps platforma, kas darbojas uz tevis kontrolētas aparatūras.
Harness galvenās iespējas
Integrēta SCM
Uzturēt Git repozitorijus ar pilnām commit, branch, merge un pull request darba plūsmām, kopā ar koda pārskatīšanu, zaru aizsardzību un slepenu datu skenēšanu.
Ražošanai gatavs CI/CD
Veido, testē un izvieto jebkuru valodu vai ietvaru ar konteinerizētiem konveijera posmiem, simtiem atkārtoti izmantojamu veidņu un migrāciju ar vienu klikšķi no GitHub Actions, GitLab CI un CircleCI.
Gitspaces izstrādes vides
Nodrošini izstrādātājiem uzreiz gatavas, iepriekš konfigurētas mākoņizstrādes vides, kas pieejamas no VS Code, JetBrains vai pārlūkprogrammas — pilnībā novēršot iestatīšanas laiku.
Artefaktu reģistrs
Glabā un starpnieko Docker attēlus, Helm diagrammas un pielāgotas pakotnes iebūvētā reģistrā ar augšupējās plūsmas kešatmiņu, lai paātrinātu būvējumus un samazinātu ārējās atkarības.
Drošības skenēšana
Automātiski atklāj slepenu informāciju un ievainojamības kodā un atkarībās, pirms tās nonāk ražošanā, nodrošinot kvalitātes vārtus katrā konveijera izpildē.
Kāpēc izmantot Harness pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
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