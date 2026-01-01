Izvietot Nexterm ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda serveru pārvaldība SSH, VNC un RDP savienojumiem, kas pilnībā pieejama no tavas pārlūkprogrammas.
Izvēlies Nexterm VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Nexterm
Nexterm ir atvērtā koda serveru pārvaldības platforma, kas apvieno SSH termināļa sesijas, VNC darbvirsmas un RDP savienojumus vienā pārlūkprogrammā pieejamā saskarnē. Atšķirībā no tradicionālajiem attālās piekļuves rīkiem, kuriem nepieciešams lokāls klients, Nexterm darbojas tavā VPS un nodrošina tev pilnvērtīgu savienojumu centru, kas pieejams no jebkuras ierīces ar pārlūkprogrammu.
Pašmitināšana Nexterm tavā VPS nozīmē, ka tavi servera akreditācijas dati un sesijas dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Iebūvētais SFTP failu pārvaldnieks, sesiju ierakstīšana, uzraudzība un atbalsts organizācijām un 2FA padara to par praktisku risinājumu, lai vairs nebūtu jāizmanto vairāki SSH klienti, VNC skatītāji un RDP rīki.
Nexterm galvenās iespējas
SSH, VNC un RDP
Pārvaldi SSH termināļus, VNC darbvirsmas un RDP sesijas no vienas pārlūkprogrammas cilnes — nav nepieciešama lokāla klienta instalēšana nevienā ierīcē.
SFTP failu pārvaldnieks
Pārlūkojiet, augšupielādējiet un lejupielādējiet failus attālos serveros, izmantojot iebūvētu SFTP saskarni, bez nepieciešamības pēc atsevišķa FTP klienta.
Sesijas ierakstīšana
Ierakstīt un atskaņot termināļa un darbvirsmas sesijas audita, komandas pārskatīšanas vai pagātnes izmaiņu problēmu novēršanai.
Divfaktoru autentifikācija
Aizsargā piekļuvi visiem taviem serveriem ar 2FA un OIDC SSO, nodrošinot, ka tikai autorizēti lietotāji var atvērt savienojumus.
Daudzlietotāju organizācijas
Sadali serverus un akreditācijas datus organizācijās, lai komandas varētu koplietot piekļuvi, neatklājot nesaistītu infrastruktūru.
Kāpēc izmantot Nexterm pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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