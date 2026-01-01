Izvietot Wingfit ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistiska atvērtā koda fitnesa lietotne treniņu reģistrēšanai, vingrinājumu izsekošanai un personīgā progresa privātai uzraudzībai.
Izvēlies Wingfit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wingfit
Wingfit ir minimālistiska pašmitināta fitnesa izsekošanas lietojumprogramma, kas koncentrējas uz vienkāršību un privātumu. Tā nodrošina tīru saskarni treniņu reģistrēšanai, vingrinājumu komplektu un atkārtojumu izsekošanai, kā arī personīgā fitnesa progresa uzraudzībai laika gaitā bez reklāmām, abonementiem vai datu koplietošanas ar trešo pušu pakalpojumiem.
Pašmitinot Wingfit uz VPS, visi tavi fitnesa dati paliek pilnībā privāti tavā infrastruktūrā. Vieglā viena pakalpojuma izvietošana neprasa ārēju datubāzi, padarot iestatīšanu ātru un uzturēšanu minimālu, vienlaikus nodrošinot tev pastāvīgu fitnesa žurnālu, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas.
Wingfit galvenās iespējas
Treniņu reģistrēšana
Reģistrē katru vingrinājumu ar sērijām, atkārtojumiem un svariem, lai izveidotu pilnīgu ierakstu par katru treniņu.
Progresa izsekošana
Uzraugi spēka un apjoma tendences laika gaitā, lai novērtētu fiziskās sagatavotības progresu un identificētu uzlabojamās jomas.
Privātums – prioritāte
Visi fitnesa dati paliek tavā VPS bez trešo pušu mākoņsinhronizācijas, analīzes vai reklāmas.
Vieglsvara izvietošana
Viena pakalpojuma konteiners ar minimālām resursu prasībām ļauj Wingfit viegli darboties kopā ar citām lietotnēm.
Kāpēc izmantot Wingfit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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