Izvietot Langfuse ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda LLM inženierijas platforma AI lietojumprogrammu izsekošanai, novērtēšanai un uzlabošanai reālajā vidē.
Izvēlies Langfuse VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Langfuse
Langfuse ir atvērtā koda LLM inženierijas platforma, kas komandām nodrošina pilnīgu pārredzamību to AI lietojumprogrammās. Tā fiksē detalizētas katra LLM izsaukuma, izguves operācijas un aģenta darbības pēdas, padarot vieglu kļūdu atkļūdošanu, latentuma mērīšanu un izmaksu izpratni visā tavā AI plūsmā. Ar integrācijām LangChain, LlamaIndex, Haystack un tiešajiem SDK Python un TypeScript valodām, Langfuse darbojas ar gandrīz katru AI ietvaru un modeļu nodrošinātāju.
Pašmitināšana Langfuse saglabā visus tavus lietojumprogrammas datus — uzvednes, modeļa ievades, izvades un novērtēšanas rezultātus — infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Tas ir svarīgi, ja tavas AI lietojumprogrammas apstrādā sensitīvus dokumentus, klientu datus vai patentētu biznesa loģiku, kas nevar atstāt tavu vidi.
Langfuse galvenās iespējas
Sadalīta izsekošana
Fiksē katra LLM izsaukuma, rīku izmantošanas, datu izgūšanas un aģenta soļa pilnu izpildes koku, lai precīzi noteiktu kļūmes un latentuma sašaurinājumus.
Uzvedņu pārvaldība
Versijojiet un sadarbojieties ar uzvednēm vienuviet, ar servera puses kešatmiņu, lai samazinātu modeļa latentumu visos izvietojumos.
Novērtēšanas cauruļvadi
Novērtē atbildes, izmantojot LLM kā vērtētāju, lietotāju atsauksmes vai manuālu marķēšanu, lai sistemātiski mērītu un uzlabotu izvades kvalitāti.
Datu kopas pārvaldība
Izveido testa kopas un etalonus no ražošanas pēdām, lai apstiprinātu izmaiņas pirms atjaunināto uzvedņu vai modeļu izvietošanas.
LLM Rotaļlaukums
Interaktīvi testē un salīdzini uzvedņu konfigurācijas ar jebkuru atbalstīto modeli, nepieskaroties lietojumprogrammas kodam.
Ietvara integrācijas
Vietējās integrācijas ar LangChain, LlamaIndex, Haystack un 100+ LLM, izmantojot LiteLLM, vienkāršai instrumentācijai.
Kāpēc izmantot Langfuse pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.