Izvietot ZNC viena klikšķa instalācijā.
Vienmēr aktīvs IRC bounceris, kas tevi uztur savienotu ar IRC tīkliem 24/7 un atskaņo nokavētās ziņas.
Izvēlies ZNC VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ZNC
ZNC ir uzlabots IRC bounceris (saukts arī par BNC), kas tavā vārdā uztur pastāvīgu savienojumu ar IRC tīkliem. Tas reģistrē ziņojumus, kamēr tu esi bezsaistē, atskaņo tos, kad tu atkārtoti pieslēdzies, un ļauj tev vienlaicīgi pieslēgties no vairākiem IRC klientiem vienai un tai pašai identitātei. Pēc vairāk nekā 15 gadu ilgas izstrādes ZNC joprojām ir de facto standarts pašuzturētiem IRC bounceriem.
ZNC pašuzturēšana uz VPS nodrošina tev stabilu, vienmēr tiešsaistē esošu IRC klātbūtni ar pilnu vēstures arhīvu, modulāriem spraudņiem paziņojumiem, reģistrēšanai un identifikācijai, kā arī tīmekļa administrēšanas saskarni tīklu pievienošanai un kanālu konfigurēšanai, nepieskaroties konfigurācijas failiem.
ZNC galvenās iespējas
Nepārtraukta IRC klātbūtne
Paliek savienots ar katru tīklu, kuram pievienojies, lai nepalaistu garām ziņas vai nepazaudētu niku reģistrācijas darbvirsmas dīkstāves laikā.
Daudzklientu atkārtojums
Savienojies no datora, mobilajām ierīcēm un tīmekļa klientiem vienlaicīgi — ZNC atkārto neatbildētās ziņas un uztur katru klientu sinhronizētu.
Modulāra spraudņu sistēma
Iebūvēti moduļi žurnālēšanai, NickServ autentifikācijai, fail2ban, kanālu rotācijai, push paziņojumiem un daudziem citiem.
Tīmekļa administrēšanas saskarne
Pārvaldi lietotājus, tīklus, kanālus un moduļus no pārlūkprogrammas — nav nepieciešams manuāli rediģēt konfigurācijas vai izmantot IRC bota komandas.
Daudzlietotāju atbalsts
Lietotāju konti ar izolētiem tīkliem un moduļu iestatījumiem ļauj mājsaimniecībām vai komandām koplietot vienu ZNC instanci starp atšķirīgām IRC identitātēm.
Kāpēc izmantot ZNC pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.