Izvietot PocketBase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda aizmugursistēma vienā izpildāmā failā — reāllaika datubāze, autentifikācija, failu glabāšana un administratora saskarne iekļauta jau no paša sākuma.
Izvēlies PocketBase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PocketBase
PocketBase ietver reāllaika SQLite datubāzi, lietotāju autentifikāciju (e-pasta/paroles un OAuth2), failu glabātuvi un administratora paneli vienā Go binārajā failā. Tas automātiski ģenerē REST un WebSocket API katrai kolekcijai, ko tu izveido, lai tu varētu no nulles izveidot funkcionējošu aizmugursistēmu dažu minūšu laikā, neizmantojot atsevišķus pakalpojumus.
PocketBase pašmitināšana tavā paša VPS saglabā visus lietotāju datus un lietojumprogrammu ierakstus tavā kontrolē, novērš maksu par katru pieprasījumu mākoņpakalpojumu BaaS un nodrošina tev pastāvīgu, vienmēr gatavu serveri ar prognozējamām izmaksām, tavai lietotnei mērogojoties.
PocketBase galvenās iespējas
Reāllaika datubāze
SQLite atbalstītās kolekcijas ar automātiskajām REST un WebSocket API ļauj tev abonēt tiešraides datu izmaiņas, nerakstot nevienu aizmugursistēmas koda rindiņu.
Iebūvēta autentifikācija
Reģistrēšanās ar e-pastu/paroli un OAuth2 pakalpojumu sniedzēji (Google, GitHub un citi) ir iepriekš konfigurēti, novēršot nepieciešamību pēc atsevišķa identitātes pakalpojuma.
Failu glabātuve
Augšupielādējiet un apkalpojiet failus tieši caur PocketBase ar automātisku attēlu izmēru pielāgošanu, vai pievienojiet S3 saderīgu spaini mērogojamai ārējai krātuvei.
Administratora vadības panelis
Iebūvēta tīmekļa saskarne ļauj pārvaldīt kolekcijas, pārlūkot ierakstus, konfigurēt autentifikācijas nodrošinātājus un uzraudzīt darbību, nerakstot datubāzes vaicājumus.
JavaScript āķi
Pievieno pielāgotu validāciju, biznesa loģiku un API maršrutu paplašinājumus, izmantojot JavaScript — nav nepieciešama atkārtota kompilēšana, izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.
Kāpēc izmantot PocketBase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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