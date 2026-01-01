Izvietot Fusio ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda API pārvaldības platforma, lai veidotu, darbinātu un monetizētu API ar vizuālu izstrādātāju portālu.
Izvēlies Fusio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fusio
Fusio ir pašmitināta, atvērtā koda API pārvaldības platforma, kas darbojas gan kā API vārteja, gan kā aizmugures veidotājs. Tā ļauj tev eksponēt datubāzu tabulas, mikropakalpojumus vai pielāgotu loģiku kā REST API bez lieka koda rakstīšanas — atbalstot MySQL, PostgreSQL, MongoDB un citus. Iebūvēts izstrādātāju portāls nodrošina ārējiem izstrādātājiem pašapkalpošanās piekļuvi, API atslēgu pārvaldību un tiešsaistes OpenAPI dokumentāciju, savukārt abonēšanas plāni un pieprasījumu ierobežošana atvieglo API monetizāciju.
Ar vietējo Model Context Protocol (MCP) atbalstu Fusio var kalpot arī kā integrācijas centrs AI aģentiem, tieši savienojot tavus datus un pakalpojumus LLM darbplūsmās. Pašmitināšana tavā VPS saglabā visu API datplūsmu un biznesa loģiku tavā kontrolē.
Fusio galvenās iespējas
Datubāze uz API
Padariet pieejamus MySQL, PostgreSQL, MongoDB un citus datu avotus kā pārvaldītas REST API, nerakstot standarta kodu.
Izstrādātāju portāls
Nodrošini ārējiem izstrādātājiem pašapkalpošanās API piekļuvi, atslēgu pārvaldību un tiešsaistes OpenAPI dokumentāciju zīmola portālā.
API monetizācija
Izveido abonēšanas plānus un ātruma ierobežojumu līmeņus, lai iekasētu maksu par API lietošanu ar konfigurējamām kvotām un norēķinu integrāciju.
MCP integrācija
Savieno tavas API tieši AI aģentu darbplūsmās, izmantojot vietējo Modeļa konteksta protokola atbalstu LLM rīku integrācijai.
SDK ģenerēšana
Automātiski ģenerēt klienta SDK visām galvenajām programmēšanas valodām, lai paātrinātu trešo pušu API integrācijas.
Kāpēc izmantot Fusio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.