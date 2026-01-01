Izvietot ITFlow viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda PSA platforma MSP, kas aptver IT dokumentāciju, biļešu sistēmu, norēķinus un klientu pārvaldību vienā sistēmā.
Izvēlies ITFlow VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ITFlow
ITFlow ir bezmaksas, atvērtā koda profesionālo pakalpojumu automatizācijas (PSA) platforma, kas īpaši izstrādāta pārvaldīto pakalpojumu sniedzējiem. Tā apvieno IT dokumentāciju, atbalsta biļešu sistēmu, norēķinus un rēķinu izrakstīšanu, klientu pārvaldību un infrastruktūras uzraudzību vienā pašmitinātā sistēmā — novēršot atsevišķu rīku izkliedēto kopumu, ko lielākā daļa MSP izmanto ikdienas darbību veikšanai.
ITFlow pašmitināšana uz VPS nodrošina tavam uzņēmumam pilnīgas īpašumtiesības pār katru klientu ierakstu, akreditācijas datiem un finanšu dokumentu, bez licencēšanas maksām par katru tehniķi vai trešo pušu SaaS pakalpojumu sniedzēju glabātiem datiem. Pirmoreiz piekļūstot, iestatīšanas vednis palīdz tev izveidot uzņēmuma profilu un administratora kontu, pirms sistēma tiek atvērta klientu darbam.
ITFlow galvenās iespējas
IT dokumentācijas centrs
Centralizē klientu aktīvus, akreditācijas datus, domēnus, SSL sertifikātus un tīkla dokumentāciju meklējamā, strukturētā zināšanu bāzē.
Biļešu apstrāde un atbalsta dienests
Pārvaldi atbalsta pieteikumus no izveides līdz atrisināšanai, izmantojot e-pasta pieteikumu parsēšanu, SLA izsekošanu un tehniķu laika uzskaiti.
Norēķini un rēķini
Ģenerē piedāvājumus, sūti rēķinus, seko līdzi izdevumiem un pārraugi ieņēmumus no iebūvēta grāmatvedības paneļa bez atsevišķa norēķinu rīka.
Domēns un SSL brīdinājumi
Automātiski uzrauga klientu domēnu un SSL sertifikātu derīguma termiņus un nosūta brīdinājumus, pirms atjaunošana kļūst kritiska.
Klientu portāls
Klienti piesakās zīmola pašapkalpošanās portālā, lai apskatītu savus atvērtos pieteikumus, koplietotos dokumentus un rēķinus.
Piegādātāju un licenču uzskaite
Reģistrē programmatūras licences, piegādātāju kontaktus un atjaunošanas datumus kopā ar klientu aktīviem, kuriem tie pieder.
Kāpēc izmantot ITFlow pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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