Uzstādīt DVinyl ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts kolekciju pārvaldnieks, kas katalogizē un novērtē vinila plates, CD, grāmatas, filmas un videospēles vienā bibliotēkā.
Izvēlies DVinyl VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DVinyl
DVinyl ir atvērtā koda kolekciju pārvaldnieks, kas izveidots fizisko mediju entuziastiem, kuri vēlas vienotu, pielāgojamu mājvietu saviem viniliem, kompaktdiskiem, kasetēm, grāmatām, komiksiem, Blu-ray, DVD un videospēlēm. Tas iegūst bagātīgus metadatus un vāka attēlus no Discogs, Hardcover, TMDB un IGDB, pēc tam aprēķina mūzikas izdevumu tirgus vērtību, lai kolekcionāri varētu sekot līdzi tam, cik patiesībā vērtīgi ir viņu plaukti.
DVinyl pašmitināšana savā VPS ļauj tev kontrolēt visu savas kolekcijas inventāru, atrašanās vietas tagus un vēlmju saraksta datus, nevis ieslēgtus trešās puses lietotnē vai izklājlapā. Komplektā iekļautā MongoDB datubāze nodrošina, ka tavs katalogs saglabājas pēc atjauninājumiem, un privāta autentifikācijas sistēma ļauj tev pārlūkot vienam vai kopīgot tikai lasāmu skatu ar draugiem.
DVinyl galvenās iespējas
Daudzformātu bibliotēka
Kataloģizē vinila plates, kompaktdiskus, kasetes, grāmatas, komiksus, Blu-ray diskus, DVD diskus un videospēles vienā apvienotā kolekcijā, tā vietā, lai žonglētu ar atsevišķām lietotnēm.
Discogs tirgus vērtība
Iegūsti reāllaika zemas, vidējas un augstas tirgus aplēses no Discogs, lai tu vienmēr zinātu, cik vērta ir tava mūzikas kolekcija sekundārajā tirgū.
Viena klikšķa Discogs importēšana
Importē visu esošo Discogs kolekciju ar vienu klikšķi vai pievieno jaunus ierakstus pēc izlaiduma ID, atkārtoti neievadot mākslinieka, izdevēja vai ieraksta datus.
Pielāgojams informācijas panelis
Izveido savu sākuma skatu ar modulāriem statistikas logrīkiem, konfigurējamiem navigācijas īsceļiem un katras kategorijas vizuālajām tēmām, kas atbilst tavam pārlūkošanas veidam.
Fiziskās atrašanās vietas izsekošana
Marķē, kur katrs priekšmets atrodas tavos plauktos, noliktavā vai ir izsniegts, lai tu varētu atrast konkrētu ierakstu vai grāmatu, nemeklējot cauri visai kolekcijai.
Vēlmju saraksts un koplietošana
Izseko nākotnes atradumus īpašā vēlmju sarakstā un padari savu katalogu pieejamu, izmantojot iebūvētu autentifikāciju privātai pārlūkošanai vai tikai lasīšanas koplietošanai.
Kāpēc izmantot DVinyl pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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