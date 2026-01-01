Izvietot ZincSearch ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls atvērtā koda meklētājprogramma, kas izveidota Go valodā un nodrošina pilna teksta meklēšanu, patērējot tikai nelielu daļu no Elasticsearch resursiem.
Izvēlies ZincSearch VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ZincSearch
ZincSearch ir atvērtā koda meklētājprogramma, kas rakstīta Go valodā un kalpo kā viegla alternatīva Elasticsearch, izstrādāta komandām, kurām nepieciešama ātra pilna teksta meklēšana bez JVM balstīta klastera uzturēšanas. Tā tiek piegādāta kā viens binārais fails, ērti darbojas ar mazāk nekā 1 GB RAM, piedāvā ar Elasticsearch saderīgu datu ievades API un ietver iebūvētu Vue tīmekļa lietotāja saskarni datu indeksēšanai un vaicājumu veikšanai.
Pašmitināšana ZincSearch uz tava paša VPS saglabā žurnāldatus, dokumentu indeksus un meklēšanas analītiku tavā kontrolē, vienlaikus izvairoties no pārvaldīta Elasticsearch vai mitinātu meklēšanas platformu izmaksām un darbības izdevumiem — un bezshēmas dizains nozīmē, ka tu vari sākt indeksēt JSON dokumentus dažu minūšu laikā pēc izvietošanas.
ZincSearch galvenās iespējas
Viena binārā nospiedums
Darbojas ar mazāk nekā 1 GB RAM, bez JVM, bez Lucene pielāgošanas un bez klastera sāknēšanas — ideāli piemērots mazākiem VPS plāniem.
Elasticsearch-saderīgs API
Integrēts atbalsts Elasticsearch ingest API ļauj esošajiem žurnālu nosūtītājiem un klientiem sūtīt dokumentus bez koda izmaiņām.
Iebūvēta tīmekļa lietotāja saskarne
Vue balstīta saskarne indeksu pārvaldībai, meklēšanas vaicājumu veikšanai un dokumentu izpētei tiek piegādāta gatava lietošanai.
Bezshēmas indeksēšana
Indeksē JSON dokumentus tieši ar automātisku lauku noteikšanu — nav nepieciešamas iepriekšējas kartēšanas definīcijas.
Iebūvēta autentifikācija
Uz marķieriem balstīta autentifikācija ir iekļauta un iespējota pēc noklusējuma, bez atsevišķa drošības spraudņa konfigurēšanas.
Apkopojumi un šķautnes
Standarta agregācijas vaicājumi nodrošina informācijas paneļus, žurnālu analīzi un filtrētas meklēšanas iespējas visā miljoniem dokumentu.
Kāpēc izmantot ZincSearch pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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