Izvietot Memos ar viena klikšķa instalāciju.
Viegla, uz privātumu orientēta piezīmju lietotne ar netraucētu laika līniju, lai acumirklī tvertu domas.
Izvēlies Memos VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Memos
Memos ir pašmitināta piezīmju veikšanas lietotne, kas veidota ap vienkāršu laika joslu un novērš tradicionālo piezīmju rīku radītās grūtības — bez virsrakstiem, bez mapēm, vienkārši raksti un saglabā. Tā atbalsta Markdown formatēšanu, tēmturu organizēšanu, attēlu pielikumus, pilna teksta meklēšanu un vairāku lietotāju piekļuvi no viena viegla konteinera, ko nodrošina SQLite.
Memos palaišana savā VPS nozīmē, ka tavas piezīmes nekad nesaskaras ar trešās puses serveri, abonēšanas maksas tiek likvidētas, un visa tava iegūtā zināšanu bāze paliek pieejama neierobežotu laiku bez pakalpojumu pārtraukšanas riska, kas ietekmē komerciālās piezīmju veikšanas platformas.
Memos galvenās iespējas
Bezpiepūles uztveršana
Nav nepieciešami nosaukumi vai mapes — atver lietotni, ieraksti savu domu un saglabā dažu sekunžu laikā, nepārtraucot tavu darba plūsmu.
Markdown atbalsts
Formatē piezīmes ar virsrakstiem, koda blokiem, kontrolsarakstiem un saitēm, izmantojot standarta Markdown sintaksi.
Heštegs organizācija
Atzīmē piezīmes ar tēmturiem, rakstot, un uzreiz filtrē laika joslu, lai pārskatītu jebkuru tēmu vai projektu.
Pilna teksta meklēšana
Atrodi jebkuru piezīmi visā savā vēsturē milisekundēs, nenavigējot pa mapju hierarhijām.
Pilnīgs privātums
Visas piezīmes paliek uz tava VPS — bez reklāmas analīzes, bez mākoņsinhronizācijas ar trešajām pusēm un bez abonēšanas maksas.
Kāpēc izmantot Memos pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.