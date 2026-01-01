Izvietot NoteDiscovery ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta markdown zināšanu bāze ar grafika skatu, atpakaļsaitēm un iebūvētu AI integrāciju, izmantojot MCP.
Izvēlies NoteDiscovery VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NoteDiscovery
NoteDiscovery ir viegla, pašmitināta piezīmju veikšanas un zināšanu bāzes lietojumprogramma, kas visu saturu glabā kā vienkāršus Markdown failus diskā — bez datubāzes, bez ārējiem pakalpojumiem, bez piegādātāja piesaistes. Redaktors atbalsta tiešraides priekšskatījumu, LaTeX matemātiku, Mermaid diagrammas, sintakses izceltus koda blokus un automātisko saglabāšanu. Interaktīvs grafiku skats vizualizē savienojumus starp piezīmēm, izmantojot vikisaites, un atpakaļsaišu panelis parāda, kuras piezīmes atsaucas uz pašreizējo — saistītās domāšanas darbplūsma, kas padara tādus rīkus kā Obsidian populārus, pilnībā pieejama tavā pašu serverī.
Iebūvēts MCP (Model Context Protocol) serveris ļauj AI asistentiem, piemēram, Claude un Cursor, tieši vaicāt un atjaunināt tavas piezīmes, padarot NoteDiscovery par vienu no retajām pašmitinātajām piezīmju lietotnēm ar iebūvētu AI aģenta integrāciju.
NoteDiscovery galvenās iespējas
Grafika skats un atpakaļsaites
Vizualizē savienojumus starp piezīmēm kā interaktīvu grafiku un redzi, kuras piezīmes atsaucas uz pašreizējo — tādējādi atvieglojot navigāciju augošā zināšanu bāzē.
Iebūvēts MCP serveris
Vietējais modeļa konteksta protokola atbalsts ļauj AI asistentiem, piemēram, Claude un Cursor, tieši lasīt un rakstīt tavas piezīmes, bez papildu spraudņiem vai konfigurācijas.
Bagātīgs Markdown redaktors
Tiešraides priekšskatījums, LaTeX matemātikas atveidošana, Mermaid diagrammas, sintakses izcelšana vairāk nekā 50 valodām un dalīta paneļa rediģēšana vienā pārlūkprogrammas saskarnē.
Publiska piezīmju koplietošana
Ģenerē ar marķieri aizsargātu koplietojamu URL ar QR kodu jebkurai piezīmei, lai tu varētu koplietot atsevišķas lapas, neatklājot visu zināšanu bāzi.
Zīmēšanas un mediju atbalsts
Iegult attēlus, audio, video un PDF failus ar iebūvētu priekšskatījumu, un izveidot lietotnes skices, kas saglabātas kā PNG faili līdzās tavām Markdown piezīmēm.
Kāpēc izmantot NoteDiscovery pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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