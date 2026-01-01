Izvietot Jump ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta sākumlapa un reāllaika statusa lapa, kas tev nodrošina tūlītēju piekļuvi visām tavām iecienītākajām vietnēm no viena, stilīga vadības paneļa.
Izvēlies Jump VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jump
Jump ir viegla, paša mitināta sākumlapa un reāllaika statusa monitors, kas izstrādāts, lai visus tavus svarīgos linkus uzturētu sakārtotus vienuviet. Izveidota ar PHP un tiek nodrošināta kā viens Docker konteiners, tā ielādējas ātri, paliek droša, un tās darbībai nav nepieciešama datubāze vai ārējas atkarības. Vietnes var definēt manuāli, izmantojot JSON failu, automātiski atklāt no darbojošiem Docker konteineriem vai abu kombināciju.
Jump atbalsta pielāgotus fona attēlus un Unsplash integrāciju, daudzvalodu attēlošanu, vietņu kategorizēšanu, balstoties uz tagiem, meklēšanu ar tastatūru ar konfigurējamiem meklētājprogrammu dzinējiem un papildu Open Weather Map integrāciju vietējam laikam un laikapstākļiem. Tās tīrais, atsaucīgais dizains pielāgojas galddatoriem un mobilajām ierīcēm, ļaujot tev piekļūt jebkuram grāmatzīmēs saglabātam pakalpojumam ar vienu klikšķi no jebkuras ierīces.
Jump galvenās iespējas
Reāllaika statusa uzraudzība
Jump pārbauda katras vietnes pieejamību tavā vadības panelī un parāda reāllaika statusa indikatorus, lai tu nekavējoties zinātu, ja pakalpojums nedarbojas.
Docker automātiskā atklāšana
Automātiski uzskaitīt darbojošos Docker konteinerus kā informācijas paneļa ierakstus, izmantojot konteineru etiķetes, saglabājot tavu sākumlapu sinhronizētu ar tavu infrastruktūru bez manuāliem atjauninājumiem.
Uz tagiem balstīta organizācija
Grupē vietnes ar tagiem un pārvietojies starp tematiskajām lapām, saglabājot biežāk izmantotās saites redzamas sākuma ekrānā, kamēr garāki saraksti paliek glīti sakārtoti kategorijās.
Klaviatūras vadīta meklēšana
Atver daudzfunkcionālo meklēšanas joslu ar Ctrl+Shift+/ un meklē Google, DuckDuckGo, Bing vai jebkurā pielāgotā meklētājprogrammā, nesniedzoties pēc peles.
Pielāgoti foni un laikapstākļi
Izmanto savus fona attēlus vai pievieno Unsplash nejaušām ainavām, un pievieno Open Weather Map lietojumprogrammu saskarnes (API) atslēgu, lai parādītu vietējo laiku un pašreizējos laikapstākļus.
Nav nepieciešama datubāze
Jump darbojas kā viens konteiners bez ārējas datubāzes, padarot to ārkārtīgi viegli izvietojamu, dublējamu un pārvietojamu starp serveriem.
Kāpēc izmantot Jump pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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