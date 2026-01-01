Izvietot Apache Kvrocks ar viena klikšķa instalāciju.
Uz diska bāzēta Redis protokola atslēgu-vērtību datubāze, kas uzglabā ievērojami vairāk datu uz gigabaitu RAM nekā atmiņā esošā Redis.
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Ko tu vari izveidot ar Apache Kvrocks
Apache Kvrocks ir izplatīta NoSQL atslēgu-vērtību datubāze, kas izmanto Redis RESP protokolu, bet datus saglabā diskā, izmantojot RocksDB, tā vietā, lai visu datu kopu glabātu atmiņā. Rezultātā tas ir viegli integrējams risinājums jebkuram Redis klientam, kas spēj glabāt ievērojami lielākas datu kopas uz tās pašas aparatūras, ideāli piemērots darba slodzēm, kur atmiņā esošais Redis kļūst pārāk dārgs.
Kvrocks atbalsta visus galvenos Redis datu tipus, nosaukumvietas ar katra nomnieka marķieriem, asinhronu binlog replikāciju, Redis Sentinel atteices pārvarēšanai un centralizēti pārvaldītu klastera režīmu. Pašmitinot Kvrocks uz VPS, lietojumprogrammas iegūst pastāvīgu, ar Redis saderīgu krātuvi ar pilnīgu kontroli pār RocksDB pielāgošanu, kompresiju un krātuves izkārtojumu bez pārvaldīta pakalpojuma cenām.
Apache Kvrocks galvenās iespējas
Saderīgs ar Redis protokolu
Darbojas ar katru Redis klienta bibliotēku, runājot standarta RESP protokolu portā 6666 — virknes, jaucējtabulas, saraksti, kopas, sakārtotas kopas, straumes un bitkartes visas darbojas kā Redis.
Uz diska balstīta krātuve
RocksDB dzinējs saglabā visu datu kopu diskā, tādējādi jauda palielinās atkarībā no krātuves, nevis RAM, bieži vien uzglabājot desmitiem reižu vairāk datu uz vienu VPS nekā Redis.
Nosaukumvietas ar marķieriem
Daudzklientu nosaukumvietu atbalsts piešķir atsevišķu marķieri katrai loģiskajai datubāzei, lai vienu Kvrocks instanci varētu droši koplietot starp lietojumprogrammām.
Asinhrona replikācija
MySQL stila binlog replikācija straumē rakstīšanas darbības uz replikām lasīšanas mērogošanai, dublēšanai un katastrofu atkopšanai, netraucējot primāro.
Klasteris un Sentinel
Vietējais Redis klastera režīms un Redis Sentinel saderība nodrošina horizontālo sadalīšanu un automātisku kļūmjpāreju, izmantojot esošos Redis rīkus.
Kāpēc izmantot Apache Kvrocks pie Hostinger
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Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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