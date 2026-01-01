Izvietot Notifuse ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta e-pasta platforma mārketinga kampaņām un transakciju e-pastiem ar vairāku pakalpojumu sniedzēju piegādi.
Izvēlies Notifuse VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Notifuse
Notifuse ir atvērtā koda, pašu mitināta e-pasta platforma, kas apvieno mārketinga kampaņas un transakciju e-pasta piegādi vienā sistēmā. Atšķirībā no abonēšanas pakalpojumiem, piemēram, Mailchimp vai Brevo, Notifuse darbojas tavā serverī, novēršot maksu par katru e-pastu un saglabājot tavus abonentu datus pilnībā privātus un tavā kontrolē.
Platforma atbalsta vairākus e-pasta pakalpojumu sniedzējus, tostarp Amazon SES, Mailgun un Postmark, lai tu varētu novirzīt ziņojumus caur jebkuru aizmugursistēmu, kas atbilst tavām izmaksām un piegādes prasībām. Kampaņu redaktors ar vilkšanas un nomešanas funkciju, auditorijas segmentēšana, atvēršanas un klikšķu izsekošana, kā arī REST API programmatiskām transakciju e-pasta vēstulēm nodrošina gan mārketinga speciālistiem, gan izstrādātājiem visu nepieciešamo no vienas pašu mitinātas izvietošanas.
Notifuse galvenās iespējas
Kampaņas redaktors
Veido e-pasta kampaņas ar "velc un nomet" vizuālo redaktoru, iekļaujot A/B testēšanu, plānošanu un reāllaika priekšskatījumu.
Transakciju e-pasta API
Sūtīt notikumu izraisītus e-pastus programmatiski, izmantojot REST API ar Liquid veidņu izmantošanu dinamiskam personalizētam saturam.
Vairāku piegādātāju piegāde
Novirzi e-pastus caur Amazon SES, Mailgun, Postmark vai jebkuru SMTP pakalpojumu sniedzēju, nemainot savas veidnes vai darbplūsmas.
Abonentu segmentācija
Mērķēt kampaņas konkrētiem auditorijas segmentiem, pamatojoties uz abonentu atribūtiem un iepriekšējo iesaistes vēsturi.
Atvēršanas un klikšķu izsekošana
Mēri kampaņas veiktspēju ar detalizētiem atvēršanas rādītājiem, klikšķu izsekošanu un piegādes analīzi, kas iebūvēta informācijas panelī.
Kāpēc izmantot Notifuse pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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