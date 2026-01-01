Izvietot Fider ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda klientu atsauksmju platforma funkciju pieprasījumu vākšanai, kopienas balsojumu veikšanai un produktu ceļvežu pārvaldībai pārredzamā veidā.
Izvēlies Fider VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Fider
Fider ir atvērtā koda atgriezeniskās saites platforma, kas savieno produktu komandas un to lietotājus. Tās publiskais balsošanas portāls ļauj lietotājiem iesniegt idejas, balsot par esošajiem pieprasījumiem un iesaistīties diskusijās — nodrošinot, ka visvērtīgākās funkcijas tiek prioritizētas pirmās. Komandas var atjaunināt statusus, paziņot par ceļveža lēmumiem un informēt savu kopienu visā izstrādes ciklā.
Pašmitināšana Fider uz tava VPS saglabā visu atgriezenisko saiti un lietotāju datus tavā kontrolē, novērš maksu par lietotāju no mitinātajām alternatīvām un ļauj tev pielāgot zīmolu un autentifikāciju, lai tie atbilstu tava produkta identitātei.
Fider galvenās iespējas
Kopienas balsošana
Lietotāji balso par funkciju pieprasījumiem, lai produktu komandas varētu objektīvi noteikt prioritātes tam, ko veidot tālāk, pamatojoties uz reālu pieprasījumu, nevis skaļākajām balsīm.
Statusa izsekošana
Piešķir statusus — plānots, uzsākts, pabeigts, atteikts — lai informētu kopienu par katra ieteikuma progresu.
Elastīga autentifikācija
Atbalsta e-pasta, OAuth un SSO pieteikšanās iespējas, lai lietotāji varētu iesaistīties ar vismazāko pretestību, palielinot iesniegšanas un balsošanas rādītājus.
Pielāgota zīmolvedība
Konfigurējami logotipi, krāsas un pielāgota domēna atbalsts ļauj tev prezentēt atsauksmju portālu kā nevainojamu paplašinājumu tavam produktam.
E-pasta paziņojumi
Automatizēti paziņojumi notur lietotājus iesaistītus, informējot viņus, kad viņu ieteikumi saņem balsis, komentārus vai statusa atjauninājumus.
Kāpēc izmantot Fider pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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