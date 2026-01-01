Izvietot Open Archiver ar viena klikšķa instalāciju.
Atbilstības prasībām atbilstoša atvērtā koda e-pasta arhivēšana pakalpojumiem Gmail, Microsoft 365, IMAP un PST importiem ar pilna teksta meklēšanu.
Izvēlies Open Archiver VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Open Archiver
Open Archiver ir pašmitināta, atbilstības līmeņa e-pasta arhivēšanas platforma, kas ievieto ziņojumus no Gmail, Microsoft 365, vispārīgiem IMAP serveriem un lielapjoma PST vai MBOX failiem drošā, vietējā arhīvā, kas pasargāts no viltošanas. E-pasta ziņojumi tiek glabāti standarta .eml formātā, deduplicēti, šifrēti miera stāvoklī un indeksēti ar Meilisearch, izmantojot Apache Tika pielikumu parsēšanu, lai katrs vārds PDF, Word dokumentos un izklājlapās kļūtu uzreiz meklējams.
Pašmitinot Open Archiver, katrs ziņojums, pielikums un piekļuves žurnāls tiek glabāts jūsu pašu infrastruktūrā, vienlaikus joprojām atbilstot saglabāšanas, juridiskās aizturēšanas un audita prasībām, no kurām ir atkarīgas regulētās nozares. Failu jaucējkodi atklāj viltošanu, saglabāšanas politikas automatizē dzīves cikla pārvaldību, un nemainīga audita taka reģistrē katru piekļuvi.
Open Archiver galvenās iespējas
Universāla e-pasta uzņemšana
Pieslēdzies Gmail, Microsoft 365, vispārīgām IMAP pastkastēm, PST arhīviem, MBOX failiem vai saspiestiem .eml eksportiem vienreizējām migrācijām un nepārtrauktai reāllaika sinhronizācijai.
Meklēt pielikumos
Meilisearch indeksē katru e-pasta pamattekstu, kamēr Apache Tika iegūst tekstu no PDF, DOCX, XLSX un citiem pielikumiem, lai meklēšana aptvertu dokumentu saturu.
Neuzlaužama krātuve
Katrs arhivētais e-pasts un pielikums tiek hešots ievadīšanas brīdī, šifrēts miera stāvoklī un pārbaudīts ar integritātes ziņojumu, lai jebkura modifikācija tiktu nekavējoties atklāta.
Saglabāšana un audita pēdas
Detalizētas saglabāšanas politikas automatizē dzīves cikla pārvaldību, savukārt nemainīgs audita žurnāls reģistrē, kurš piekļuva kādiem ziņojumiem un kad, atbilstības ziņošanai.
Pieslēdzama krātuve
Glabā arhivētās e-pasta vēstules vietējā VPS failu sistēmā vai jebkurā ar S3 saderīgā objektu krātuves aizmugursistēmā, piemēram, AWS S3 vai MinIO, nemainot izvietošanu.
Pavediena rekonstrukcija
Sarunu atklāšana grupē atbildes un pārsūtītos ziņojumus pilnās pavedienos, lai izmeklētāji varētu pārskatīt jebkuras ziņas pilnu kontekstu vienā skatā.
Kāpēc izmantot Open Archiver pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.