Izvietot Autobase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pašmitināta datubāzes kā pakalpojuma platforma PostgreSQL klasteru nodrošināšanas un pārvaldības automatizēšanai.
Izvēlies Autobase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Autobase
Autobase ir atvērtā koda alternatīva mākoņpakalpojumu pārvaldītajiem datubāzu pakalpojumiem, piemēram, Amazon RDS un Google Cloud SQL, nodrošinot automatizētu PostgreSQL klasteru nodrošināšanu, augstas pieejamības konfigurāciju un centralizētu pārvaldību, izmantojot intuitīvu tīmekļa konsoli. Ar vairāk nekā 4 000 GitHub zvaigznēm tas ļauj tev nodrošināt ražošanai gatavus PostgreSQL klasterus ar automatizētu pāreju uz rezerves sistēmu, plānotām dublējumkopijām un atjaunošanu uz konkrētu laika punktu, neapgūstot sarežģītu HA konfigurāciju manuāli.
Pašmitināšana Autobase novērš atkārtotas stundas izmaksas par mākoņdatubāzu pakalpojumiem, vienlaikus saglabājot tavu datubāzes infrastruktūru un visus saglabātos datus pilnīgā kontrolē. Integrētā DBDesk Studio nodrošina tiešu SQL piekļuvi un shēmas izpēti, un REST API nodrošina pilnīgu programmatisku pārvaldību — sniedzot tev pārvaldītas datubāzes ērtības tavā paša infrastruktūrā.
Autobase galvenās iespējas
Viena klikšķa klastera nodrošināšana
Izveidojiet pilnībā konfigurētus, augsti pieejamus PostgreSQL klasterus, izmantojot tīmekļa konsoli, nerakstot HA konfigurācijas failus vai Ansible rokasgrāmatas manuāli.
Automātiska pārslēgšanās
Iebūvēta kļūmjpārlēce atklāj primārās kļūmes un automātiski paaugstina repliku, samazinot dīkstāves laiku ražošanas darba slodzēm bez manuālas iejaukšanās.
Integrēta SQL studija
DBDesk Studio tiek piegādāts kopā ar konsoli, nodrošinot shēmas pārlūkošanu, vaicājumu izpildi un datu izpēti, neinstalējot atsevišķu datubāzes klientu.
Dublēšana un atjaunošana
Ieplāno automatizētas dublējumkopijas un atjauno klasterus uz jebkuru laika punktu, pasargājot no datu zuduma, ko izraisa nejaušas dzēšanas vai lietojumprogrammu kļūdas.
REST API automatizācija
Katra pārvaldības darbība ir pieejama, izmantojot REST API, nodrošinot integrāciju ar CI/CD cauruļvadiem, infrastruktūras kā koda rīkiem un pielāgotiem automatizācijas skriptiem.
Kāpēc izmantot Autobase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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