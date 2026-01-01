Izvietot Excalidraw ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda virtuālā tāfele ar roku zīmētu diagrammu, karkasu un sadarbības skiču veidošanai.
Izvēlies Excalidraw VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Excalidraw
Excalidraw ir eleganta virtuālā tāfele, kas tehnisko diagrammu veidošanu pārvērš radošā, ar roku zīmētā pieredzē. Atšķirībā no stingriem, formāliem diagrammu veidošanas rīkiem, Excalidraw aptver tāfeles ideju ģenerēšanas organisko, skicēto estētiku, vienlaikus nodrošinot digitālas ērtības un reāllaika sadarbību ar pilnīgu šifrēšanu drošām komandas sesijām.
Pašmitināšana Excalidraw uz tava paša VPS dod tavai komandai privātu, vienmēr pieejamu tāfeles rīku, kur tavas diagrammas, arhitektūras skices un ideju ģenerēšanas sesijas paliek pilnībā tavā infrastruktūrā — bez datu privātuma problēmām, bez abonēšanas maksām un bez atkarības no ārējiem pakalpojumiem.
Excalidraw galvenās iespējas
Roku zīmēta estētika
Attēlo diagrammas ar organisku, skicētu stilu, kas samazina šķēršļus vizuālo materiālu veidošanai un padara sarežģītas idejas vieglāk uztveramas.
Reāllaika sadarbība
Vairāki lietotāji var zīmēt uz viena audekla vienlaicīgi, ar pilnīgu šifrēšanu saglabājot sesijas privātas un drošas.
Bezgalīgs audekls
Neierobežota zīmēšanas telpa ļauj komandām brīvi paplašināt diagrammas bez pārstrukturēšanas — ideāli piemērots lielām arhitektūras diagrammām un prāta vētru sesijām.
Elastīgs eksports
Eksportē diagrammas kā PNG, SVG vai koplietojamas saites, padarot vieglu vizuālo materiālu iegulšanu dokumentācijā, prezentācijās un dizaina rīkos.
Gatavs bezsaistei PWA
Darbojas kā progresīva tīmekļa lietotne ar lokāli primāro datu glabāšanu, tāpēc diagrammas paliek pieejamas pat bez aktīva interneta savienojuma.
Kāpēc izmantot Excalidraw pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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