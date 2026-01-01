Izvietot pycsw ar viena klikšķa uzstādīšanu.
OGC sertificēts katalogu serveris, kas publicē un atklāj ģeotelpiskos metadatus, izmantojot atvērtos standartus.
Izvēlies pycsw VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar pycsw
pycsw ir atvērtā koda OGC tīmekļa katalogu pakalpojumu (CSW) serveris, kas rakstīts Python valodā un ko izmanto nacionālās telpisko datu infrastruktūras, pētniecības iestādes un ģeoportāli ģeotelpisko metadatu publicēšanai. Tā ir OGC references implementācija, kas pilnībā atbilst CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API — Records, OpenSearch, OAI-PMH un SRU, ļaujot citiem katalogiem un klientiem sadarboties bez pielāgotiem adapteriem.
Pašmitināšana pycsw uz tava VPS dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz metadatu indeksu, kas atbalsta tavu telpisko datu portālu, bez nepieciešamības paļauties uz trešās puses katalogu pakalpojumu. Veidne tiek piegādāta iepriekš konfigurēta ar SQLite repozitoriju ātrai uzsākšanai, un to var pārkonfigurēt PostgreSQL vai PostGIS atbalstītām izvietošanām lielā mērogā.
pycsw galvenās iespējas
OGC sertificēts serveris
Ievies OGC references implementāciju, kas atbilst CSW 2.0.2, CSW 3.0 un OGC API — Records, un ir uzreiz lietojama.
Vairākas katalogu API
Nodrošini to pašu metadatu repozitoriju plašai klientu saderībai, izmantojot CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH un SRU.
INSPIRE un ISO atbalsts
Publicē ISO 19115 / 19139 ierakstus un iespējo INSPIRE profilu, lai atbilstu Eiropas telpisko datu direktīvas prasībām.
Federētā meklēšana
Konfigurēt izplatīto meklēšanu attālos CSW katalogos, lai viens vaicājums vienlaikus sasniegtu tavus ierakstus un federētos partnerus.
Elastīgi repozitoriji
Sāc ar komplektā iekļauto SQLite datu krātuvi un pārej uz PostgreSQL, PostGIS vai citām atbalstītām aizmugursistēmām, kad tavs ierakstu apjoms pieaug.
Python ekosistēma
Paplašiniet uzvedību, izmantojot pycsw spraudņus, un integrējiet to plašākajā geopython kaudzē, tostarp pygeoapi, OWSLib un GeoNode.
Kāpēc izmantot pycsw pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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