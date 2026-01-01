Izvieto Canarytokens ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda honeypot marķieru sistēma, kas klusi brīdina tevi, kad kāds piekļūst taviem datiem, failiem vai akreditācijas datiem.
Izvēlies Canarytokens VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Canarytokens
Canarytokens ir atvērtā koda honeypot sistēma, kas ļauj tev izveidot neredzamus slazdus visā tavā infrastruktūrā. Ģenerē izsekošanas žetonus URL, DNS nosaukumu, dokumentu, e-pasta adrešu, WireGuard konfigurāciju un citu veidā — pēc tam ieguldi tos sensitīvos failos, sistēmās vai tīkla konfigurācijās. Brīdī, kad uzbrucējs vai neatļauts lietotājs mijiedarbojas ar žetonu, tu saņem tūlītēju brīdinājumu ar informāciju par piekļuvi.
Atšķirībā no tradicionālās ielaušanās noteikšanas, Canarytokens neprasa aģentus, žurnālu uzraudzību un sarežģītu iestatīšanu. Pašmitināšana dod tev pilnīgu kontroli pār taviem brīdinājumu datiem un ļauj tev ģenerēt neierobežotu skaitu žetonu bez abonēšanas ierobežojumiem.
Canarytokens galvenās iespējas
Tūlītēji datu noplūdes brīdinājumi
Saņem tūlītējus paziņojumus brīdī, kad tiek aktivizēts marķieris, sniedzot tev agrīnu brīdinājumu par neatļautu piekļuvi vai datu noplūdi.
Desmitiem marķieru veidu
Izveido honeypots kā URL, DNS ierakstus, Word dokumentus, PDF failus, AWS atslēgas, e-pasta adreses, WireGuard konfigurācijas un citus, lai aptvertu katru uzbrukuma virsmu.
Bezaģenta detekcija
Žetoni darbojas, neinstalējot nekādu programmatūru uz uzraudzītajām sistēmām — vienkārši novieto žetonu un gaidi brīdinājumu.
Pašuzturēta kontrole
Palaid savu Canarytokens serveri, lai visus incidentu datus saglabātu privātus, ģenerētu neierobežotu skaitu žetonu un pielāgotu brīdinājumus savām vajadzībām.
Bagātīga incidentu vēsture
Katrs aktivizētais marķieris fiksē IP adreses, lietotāju aģentus, laikspiedogus un ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus forenziskai izmeklēšanai.
Kāpēc izmantot Canarytokens pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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