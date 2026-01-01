Izvietot Papra ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Minimālistiska atvērtā koda dokumentu pārvaldības platforma tavu svarīgo failu arhivēšanai un izgūšanai.
Izvēlies Papra VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Papra
Papra ir atvērtā koda dokumentu pārvaldības un arhivēšanas platforma, kas paredzēta personīgo un organizatorisko dokumentu ilgtermiņa glabāšanai un vieglai izgūšanai — kvītis, garantijas, līgumi un viss cits, kas tev jāsaglabā. Atšķirībā no pārslogotiem DMS risinājumiem, Papra koncentrējas uz vienkāršību: augšupielādē dokumentus, atzīmē tos ar tagiem, meklē tos un atrodi tos atkal pēc gadiem.
Pašmitinot Papra savā VPS, tavi dokumenti ir pilnīgā tavā kontrolē bez trešo pušu piekļuves, bez maksas par dokumentu un bez glabāšanas ierobežojumiem, izņemot tava paša diska ietilpību. Iebūvētā SQLite datubāze nozīmē nulles infrastruktūras atkarības — tikai viens konteiners un viens apjoms.
Papra galvenās iespējas
Pilna teksta meklēšana
Meklē dokumentu saturā, tagos un metadatos uzreiz — ieskaitot tekstu, kas iegūts no skenētiem attēliem, izmantojot OCR.
Automatizēti marķēšanas noteikumi
Definē noteikumus, lai automātiski atzīmētu ienākošos dokumentus, pamatojoties uz failu nosaukumu modeļiem vai saturu, saglabājot tavu arhīvu sakārtotu bez manuālas piepūles.
E-pasta ievadīšana
Sūti dokumentus tieši uz savu Papra iesūtni pa e-pastu, lai viegli arhivētu kvītis un rēķinus, tiklīdz tie pienāk.
Organizācijas un koplietošana
Izveido vairākas organizācijas un uzaicini sadarbības partnerus, lai ģimenes vai nelielas komandas varētu kopā pārvaldīt dokumentus atsevišķās vietās.
API un webhooks
Integrē Papra ar citiem rīkiem, izmantojot REST API, CLI, SDK un webhooks, lai automatizētu dokumentu darbplūsmas.
Kāpēc izmantot Papra pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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