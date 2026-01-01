Izvietot slskd ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda tīmekļa klients Soulseek vienādranga mūzikas un failu koplietošanas tīklam.
Izvēlies slskd VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar slskd
slskd ir moderns, atvērtā koda klients Soulseek vienādranga tīklam, kas pilnībā pieejams, izmantojot atsaucīgu tīmekļa saskarni.
Tas aizstāj vecos Soulseek darbvirsmas klientus ar pašmitinātu serveri, ko vari sasniegt no jebkuras pārlūkprogrammas, ļaujot meklēt un lejupielādēt mūziku, bezzudumu failus un citu saturu, ko miljoniem Soulseek lietotāju koplieto visu diennakti — pat tad, kad tavs dators ir izslēgts.
slskd pašmitināšana uz VPS nozīmē, ka tavas lejupielādes nepārtraukti darbojas fonā, nenoslogojot lokālo datoru.
Visi iestatījumi ir pārvaldāmi, izmantojot iebūvēto tīmekļa UI vai attālinātu YAML konfigurācijas failu, sniedzot tev pilnīgu kontroli pār koplietojamām direktorijām, lejupielādes rindām, pārsūtīšanas ierobežojumiem un lietotāju atļaujām.
slskd galvenās iespējas
Tīmekļa saskarne
Pārvaldi meklēšanu, lejupielādes un pārsūtīšanu no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot darbvirsmas klientu.
Nepārtrauktas fona lejupielādes
Darbojas kā pastāvīgs serveris, lai rindā esošās lejupielādes pabeigtos pat tad, kad tava lokālā iekārta ir izslēgta.
Attālā konfigurācija
Pielāgo visus iestatījumus reāllaikā, izmantojot tīmekļa saskarni vai rediģējot YAML konfigurācijas failu attālināti, nepārstartējot.
Pārnešanas rindas vadība
Uzraugi augšupielādes un lejupielādes rindas, iestati ātruma ierobežojumus un prioritizē pārsūtīšanu no viena vadības paneļa.
Lietotāja un kopīgošanas vadīklas
Nosaki, kuras direktorijas koplietot, iestati lietotāju privilēģijas un pārvaldi, kas var pārlūkot vai lejupielādēt tavus failus.
Kāpēc izmantot slskd pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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