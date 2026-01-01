Izvietot Trino ar viena klikšķa instalāciju.
Ātrs, sadalīts SQL vaicājumu dzinējs federatīvās analītikas darbināšanai starp datu ezeriem, noliktavām un operatīvajām datubāzēm.
Izvēlies Trino VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Trino
Trino ir augstas veiktspējas izkliedēta SQL vaicājumu dzinējs, kas sākotnēji tika izstrādāts Facebook kā Presto un tagad to uztur Trino programmatūras fonds. Tas ļauj analītiķiem un inženieriem veikt interaktīvus ANSI SQL vaicājumus pāri dažādiem datu avotiem — objektu krātuvēm, relāciju datu bāzēm, ziņojumu brokeriem un meklēšanas indeksiem — tos apvienojot un apkopojot tā, it kā tie atrastos vienā datu noliktavā, bez ETL vai datu pārvietošanas.
Pašmitināšana Trino uz tava VPS nodrošina datu komandām federētu vaicājumu slāni, ko tās pilnībā kontrolē, bez maksas par katru vaicājumu un bez piegādātāja piesaistes. Komplektā iekļautā tīmekļa lietotāja saskarne (UI) parāda aktīvos vaicājumus, darbinieku noslodzi un izpildes plānus, lai operatori varētu atkļūdot veiktspēju un pielāgot klastera resursus tieši no pārlūkprogrammas.
Trino galvenās iespējas
Federētas SQL vaicājumi
Savieno desmitiem datu avotu, izmantojot spraudņu savienotājus, un apvieno tos vienā ANSI SQL paziņojumā bez starpposma datu glabāšanas vai ETL.
Masīvi paralēlais dzinējs
Vektorizēta izpilde atmiņā un adaptīva vaicājumu plānošana nodrošina interaktīvu latentumu terabaitu apjoma datu ezeros un noliktavās.
Bagātīgs savienotāju katalogs
Oficiālie savienotāji Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra un citiem.
Iebūvēta tīmekļa konsole
Pārlūkprogrammas lietotāja saskarne rāda darbojošās un pabeigtās vaicājumus, darba mezglu veselību, posmu līmeņa metrikas un izpildes plānus ātrai veiktspējas atkļūdošanai.
ANSI SQL ar paplašinājumiem
Pilns standarta SQL ar logu funkcijām, sānu savienojumiem, masīviem, kartēm, JSON, ģeotelpiskajiem datu tipiem un lietotāja definētām funkcijām.
JDBC, ODBC, un Python
Plug-in draiveri un klienti savieno BI rīkus, piemēram, Tableau, Superset un Metabase, kā arī datu zinātnes bloknotus un ETL cauruļvadus.
Kāpēc izmantot Trino pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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