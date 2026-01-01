Instalēt Remmina ar vienu klikšķi.
Daudzprotokolu attālās darbvirsmas klients, kas atbalsta RDP, VNC, SSH un SPICE, pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Remmina VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Remmina
Remmina ir funkcijām bagāts attālās darbvirsmas klients, kas atbalsta RDP (Remote Desktop Protocol), VNC (Virtual Network Computing), SSH (Secure Shell) un SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments) protokolus vienā lietojumprogrammā, kas tiek nodrošināta, izmantojot pārlūkprogrammas saskarni. Konteinerizējot Remmina uz VPS (Virtual Private Server), tu iegūsti piekļuvi Windows serveriem, Linux darbvirsmas datoriem un virtuālajām mašīnām no jebkuras ierīces — pārvaldītiem klēpjdatoriem, planšetdatoriem vai publiskiem datoriem — neinstalējot vietējos klientus vai nekonfigurējot programmatūru katrai ierīcei.
Centralizējot Remmina uz VPS, tiek izveidots drošs pārejas resursdators, kur savienojuma profili un akreditācijas dati tiek glabāti kontrolētā infrastruktūrā, nevis izkaisīti pa gala ierīcēm. Komandas gūst labumu no kopīgas, konsekventi konfigurētas piekļuves visām attālajām sistēmām, un jauni dalībnieki var nekavējoties pieslēgties katram nepieciešamajam serverim bez individuālas iestatīšanas.
Remmina galvenās iespējas
Daudzprotokolu piekļuve
Pieslēdzies, izmantojot RDP, VNC, SSH vai SPICE no vienas un tās pašas saskarnes, aptverot Windows serverus, Linux darbvirsmas un KVM virtuālās mašīnas vienuviet.
Pārlūkprogrammas interfeiss
Piekļūsti attālajām sistēmām no jebkuras ierīces ar pārlūkprogrammu — nav nepieciešama vietējā klienta instalēšana pārvaldītos klēpjdatoros, planšetdatoros vai koplietojamās darbstacijās.
Saglabātie savienojuma profili
Glabā savienojuma datus un akreditācijas datus katrai attālajai sistēmai, lai komandas varētu nekavējoties izveidot savienojumu, atkārtoti neievadot resursdatoru nosaukumus un autentifikācijas datus.
Starpliktuve un failu pārsūtīšana
Kopīgo starpliktuves saturu un pārsūti failus starp savu lokālo sesiju un attālajām sistēmām, izmantojot atbalstītos protokolus, lai nodrošinātu nevainojamas starpmašīnu darbplūsmas.
Centralizēta akreditācijas datu glabātuve
Glabā attālās piekļuves paroles drošā VPS infrastruktūrā, nevis gala ierīcēs, kuras var tikt pazaudētas, nozagtas vai kompromitētas.
Kāpēc izmantot Remmina pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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