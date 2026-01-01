Izvietot Buildbot ar viena klikšķa instalāciju.
Elastīgs atvērtā koda CI/CD ietvars programmatūras būvējumu, testu un izvietošanas automatizēšanai, izmantojot izkliedētus darbiniekus.
Izvēlies Buildbot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Buildbot
Buildbot ir uz Python balstīta nepārtrauktas integrācijas un piegādes ietvars, kas automatizē programmatūras veidošanu, testēšanu un izvietošanu. Atšķirībā no specifiskiem mitinātiem CI pakalpojumiem, Buildbot ir pilnībā konfigurējams Python kodā — katrs trigeris, plānotājs, veidotājs un ziņotājs tiek definēts programmatiski, dodot komandām precīzu kontroli pār saviem izstrādes plūsmām bez deklaratīvo YAML shēmu ierobežojumiem.
Pašmitināšana Buildbot uz VPS saglabā tavu būvēšanas infrastruktūru serveros, ko tu kontrolē, bez maksas par minūti, bez repozitoriju ierobežojumiem un bez atkarības no ārējā CI pakalpojumu sniedzēja darbības laika. Master-worker arhitektūra mērogojas no viena darbinieka uz maza VPS līdz desmitiem darbinieku pa specializētām mašīnām, visi koordinēti no viena centrālā tīmekļa vadības paneļa.
Buildbot galvenās iespējas
Ar Python konfigurēti cauruļvadi
Definēt katru būvēšanas soli, aktivizētāju un paziņojumu Python kodā, lai iegūtu pilnīgu elastību, ko nevar nodrošināt deklaratīvās YAML konfigurācijas.
Sadalītā darbinieka arhitektūra
Būvējumi tiek palaisti uz jebkura skaita darbinieku — lokālos konteineros, attālās mašīnās vai mākoņa virtuālajās mašīnās — un visu koordinē viens galvenais serveris.
Tīmekļa izveides vadības panelis
Pārraugi būvējumu vēsturi, tiešraides progresu un darbinieku statusu no Buildbot tīmekļa saskarnes ar ūdenskrituma, konsoles un režģa skatiem.
Elastīga plānošana
Ierosini būvējumus pēc koda izmaiņām, laika grafikiem, manuāliem pieprasījumiem vai augšupējā būvējuma rezultātiem, izmantojot saliekamus plānotāja objektus.
REST API un ziņotāji
Vaicāt būvējuma statusu, izmantojot REST API, un sūtīt paziņojumus uz e-pastu, Slack, GitHub statusa pārbaudēm vai jebkuru pielāgotu tīmekļa āķa galapunktu.
Kāpēc izmantot Buildbot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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