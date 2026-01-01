Izvietot DbGate ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda starpplatformu datubāzu pārvaldnieks, kas atbalsta MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis un daudzus citus SQL un NoSQL dzinējus.
Izvēlies DbGate VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DbGate
DbGate ir atvērtā koda starpplatformu datubāzu pārvaldnieks, kas apstrādā MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra un Amazon Redshift, izmantojot vienotu tīmekļa saskarni. Tā vietā, lai pārslēgtos starp piegādātāju specifiskiem rīkiem, tu savienojies ar katru datubāzi no vienas darba vietas, palaid vairāku cilņu SQL vai NoSQL vaicājumus, rediģē tabulas tiešsaistē un salīdzini shēmas dažādās vidēs.
DbGate pašmitināšana savā VPS saglabā savienojuma virknes, saglabātos vaicājumus un eksportētos datus pilnībā tavā infrastruktūrā bez mākoņa telemetrijas vai licencēšanas par katru lietotāju. Pārlūkprogrammas saskarne ir pieejama no jebkuras ierīces, padarot to noderīgu ad-hoc datu pārbaudei, ikdienas administrēšanai un sadarbīgai atkļūdošanai, neinstalējot darbvirsmas klientu katrā izstrādātāja datorā.
DbGate galvenās iespējas
SQL un NoSQL kopā
Pievienojies MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra un citiem no vienas darbvietas, bez nepieciešamības izmantot vairākus piegādātājam specifiskus klientus.
Vairāku cilņu vaicājumu redaktors
Palaid SQL vai MongoDB vaicājumus vairākās cilnēs ar automātisko pabeigšanu, sintakses izcelšanu un noturīgu vēsturi, kas saglabājas pēc atkārtotiem savienojumiem un restartēšanas.
Vizuālais tabulas redaktors
Pārlūko, filtrē, kārto un rediģē rindas tiešsaistē, izmantojot izklājlapai līdzīgu režģi, pēc tam apstiprini izmaiņas, izmantojot ģenerētu SQL atšķirību, pirms tās nonāk datubāzē.
Shēmu salīdzināšana un eksportēšana
Salīdzini shēmas starp divām datubāzēm, ģenerē migrācijas SQL un eksportē tabulas vai vaicājumus uz CSV, JSON, SQL izmetnēm vai Excel tieši no pārlūkprogrammas.
ER diagrammas dizainers
Vizualizē attiecības ar interaktīvu ER diagrammu, pēc tam eksportē izkārtojumu kā SVG vai PNG dokumentācijai un arhitektūras pārskatiem.
Kāpēc izmantot DbGate pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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