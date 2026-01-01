Izvietot SilverBullet ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda piezīmju veikšanas lietotne ar Markdown, tiešraides vaicājumiem un spraudņu sistēmu, kas darbojas tavā pārlūkprogrammā.
Izvēlies SilverBullet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SilverBullet
SilverBullet ir atvērtā koda, paša mitināta piezīmju veikšanas lietotne, kas veidota ap Markdown un paredzēta personīgai zināšanu pārvaldībai. Tā pilnībā darbojas tavā pārlūkprogrammā kā progresīva tīmekļa lietotne, vienlaikus saglabājot visus datus tavā paša serverī — nodrošinot tev bezsaistes piekļuvi, tiešraides vaicājumus visās tavās piezīmēs un jaudīgu spraudņu sistēmu paplašināmībai.
SilverBullet paša mitināšana tavā VPS nozīmē, ka tavas piezīmes vienmēr ir pieejamas no jebkuras ierīces, sinhronizētas reāllaikā un privāti glabātas, nepaļaujoties uz nevienu mākoņpakalpojumu piezīmju veikšanai.
SilverBullet galvenās iespējas
Reāllaika vaicājumi
Iegulsti dinamiskus vaicājumus savās piezīmēs, kas reāllaikā iegūst un parāda datus no visas tavas zināšanu bāzes.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini funkcionalitāti ar kopienas spraudņiem uzdevumiem, kalendāriem, Git sinhronizācijai, AI pabeigšanai un citam.
Bezsaistes-pirmā PWA
Darbojas bezsaistē kā progresīvā tīmekļa lietotne — labojumi sinhronizējas automātiski, kad atjauno savienojumu.
Dzimtais Markdown
Raksti standarta Markdown formātā ar wiki stila saitēm, birkām un priekšplāna metadatiem strukturētai piezīmju veikšanai.
Komandu palete
Tastatūras vadīta saskarne ar slīpsvītras komandām un komandu paleti ātrai navigācijai un darbībām.
Kāpēc izmantot SilverBullet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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