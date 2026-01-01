Izvietot FreeScout ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls, atvērtā koda atbalsta dienests un koplietojama iesūtnes sistēma profesionālam klientu atbalstam bez maksas par katru aģentu.
Izvēlies FreeScout VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FreeScout
FreeScout ir bezmaksas, atvērtā koda palīdzības dienesta un koplietojamās iesūtnes platforma, izveidota, izmantojot PHP un Laravel, izstrādāta kā pašmitināta alternatīva Help Scout un Zendesk. Tā nodrošina pazīstamu, profesionālu atbalsta saskarni ar vairāku pastkastīšu atbalstu, sadursmju noteikšanu, saglabātām atbildēm un darbplūsmas automatizāciju — visu, kas komandai nepieciešams, lai efektīvi pārvaldītu klientu pieprasījumus, nemaksājot abonēšanas maksu par katru aģentu.
Ieviešot FreeScout savā VPS ar MariaDB, tu iegūsti pilnīgu datu suverenitāti pār katru klientu sarunu, neierobežotu skaitu aģentu un pastkastīšu, kā arī brīvību paplašināt funkcionalitāti, izmantojot moduļu sistēmu. Nav maksas par aģentu, nav sarunu ierobežojumu un nav riska, ka piegādātājs palielinās izmaksas vai pārtrauks pakalpojumu.
FreeScout galvenās iespējas
Koplietojama iesūtne
Vairāki aģenti sadarbojas vienā pastkastē, ar sadursmju noteikšanu novēršot dublētas atbildes vienam un tam pašam klientam.
Darbplūsmas automatizācija
Automatizē atkārtotas darbības ar pielāgotiem noteikumiem — automātiski piešķir pieteikumus, sūti sagatavotas atbildes un aktivizē paziņojumus, pamatojoties uz nosacījumiem.
Vairāku pastkastīšu atbalsts
Pārvaldi atsevišķas iesūtnes dažādām nodaļām, zīmoliem vai produktiem no vienas FreeScout instalācijas.
Saglabātās atbildes
Izveido atbilžu veidņu bibliotēku bieži uzdotajiem jautājumiem, lai aģenti varētu precīzi un konsekventi atbildēt dažu sekunžu laikā.
Moduļu sistēma
Paplašini funkcionalitāti ar kopienas moduļiem tiešsaistes tērzēšanai, apmierinātības aptaujām, zināšanu bāzei un trešo pušu integrācijām.
Kāpēc izmantot FreeScout pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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