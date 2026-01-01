Izvietot ExpenseOwl ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls pašmitināms izdevumu uzskaites rīks ar informācijas paneļa diagrammām, kategoriju pārvaldību un CSV importu/eksportu — nav nepieciešama datubāze.
Izvēlies ExpenseOwl VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ExpenseOwl
ExpenseOwl ir minimāla pašu mitināta izdevumu uzskaites lietojumprogramma, kas visus datus glabā lokālos JSON failos, neprasot ārēju datubāzi. Tā nodrošina tīru informācijas paneli ar sektoru diagrammām un naudas plūsmas kopsavilkumiem, šķirojamu izdevumu tabulu ierakstu pārskatīšanai un iestatījumu paneli kategoriju, valūtas un datu importēšanas/eksportēšanas pārvaldībai.
Pašmitinot ExpenseOwl savā VPS, tas nozīmē, ka tavi personīgie finanšu ieraksti nekad neatstāj tavu infrastruktūru. Vieglā konstrukcija tiek izvietota dažu sekunžu laikā, bez nepieciešamības uzturēt datubāzes pakalpojumu, padarot to par vienu no vienkāršākajiem veidiem, kā pilnībā kontrolēt savus personīgos finanšu datus.
ExpenseOwl galvenās iespējas
Tēriņu informācijas panelis
Apļa diagrammas un naudas plūsmas kopsavilkumi sniedz tūlītēju vizuālu tēriņu modeļu sadalījumu visās izsekotajās kategorijās.
Kategoriju pārvaldība
Definē un rediģē pielāgotas izdevumu kategorijas iestatījumu panelī, lai tās atbilstu tavai personīgajai vai mājsaimniecības budžeta sistēmai.
CSV imports un eksports
Pārvieto datus uz un no ExpenseOwl, izmantojot CSV failus — noderīgi vēstures importēšanai no citām lietotnēm vai pārnēsājamu dublējumu izveidei.
Nav nepieciešama datubāze
Visi izdevumu dati tiek glabāti vietējos JSON failos norādītajā sējumā, tāpēc nav jākonfigurē vai jāuztur Postgres vai MySQL pakalpojums.
PWA atbalsts
Instalē ExpenseOwl kā progresīvo tīmekļa lietotni datorā vai mobilajā ierīcē, lai iegūtu lietotnei līdzīgu pieredzi tieši no pārlūkprogrammas.
Kāpēc izmantot ExpenseOwl pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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