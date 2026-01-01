Izvietot Annif ar viena klikšķa instalāciju.
Daudzvalodu automatizēta priekšmetu indeksēšanas rīkkopa bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un pētniecības darba plūsmām.
Izvēlies Annif VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Annif
Annif ir atvērtā koda rīkkopa no Somijas Nacionālās bibliotēkas, kas automātiski piešķir priekšmetvārdus dokumentiem. Tā apvieno leksiskās, statistiskās un mašīnmācīšanās aizmugures sistēmas, tostarp TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE un ansambļa modeļus, lai katalogizētāji varētu izvēlēties vai kombinēt algoritmus, kas vislabāk atbilst katrai kolekcijai un valodai.
Annif pašmitināšana savā VPS saglabā apmācības korpusus, kontrolētās vārdnīcas un bibliogrāfiskos metadatus tavā pilnīgā kontrolē, tā vietā, lai tos sūtītu trešās puses indeksēšanas pakalpojumam. Konteiners nodrošina REST API un pārlūkprogrammas lietotāja saskarni projektu testēšanai, tādējādi Annif integrēšana esošajās katalogizēšanas plūsmās vai pielāgotu klientu veidošana prasa tikai HTTP izsaukumus.
Annif galvenās iespējas
Vairākas indeksēšanas aizmugursistēmas
Izvēlies starp TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE un stwfsapy, vai apvieno tos ansambļos, pielāgotos katrai valodai un kolekcijai.
Daudzvalodu atbalsts
Konfigurējami analizatori apstrādā somu, zviedru, angļu, vācu un citas valodas, izmantojot Snowball stemmerus, Voikko un spaCy cauruļvadus.
REST API un tīmekļa UI
Iebūvēta pārlūkprogrammas UI ļauj tev eksperimentēt ar projektiem, kamēr OpenAPI dokumentētais REST galapunkts integrē Annif esošajos katalogizēšanas rīkos.
Kontrolētas vārdnīcas
Ielādē SKOS, TSV vai CSV vārdnīcas, piemēram, YSO, LCSH vai tavu pašu tezauru, lai ieteikumi paliktu saskaņoti ar autoritātes failiem.
CLI apmācībai un novērtēšanai
Pārvaldi projektus, apmāci modeļus un salīdzini precizitāti un atgūstamību pret zelta standarta korpusiem, izmantojot skriptējamu komandrindas saskarni.
Kāpēc izmantot Annif pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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