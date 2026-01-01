Izvietot LibreChat ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda AI tērzēšanas platforma, kas nodrošina vienotu saskarni OpenAI, Anthropic, Google Gemini un lokālajiem modeļiem.
Izvēlies LibreChat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LibreChat
LibreChat ir paša mitināta ChatGPT alternatīva ar vairāk nekā 15 000 GitHub zvaigznēm, kas nodrošina tev vienotu, pulētu saskarni mijiedarbībai ar vairākiem AI pakalpojumu sniedzējiem. Tā atbalsta OpenAI GPT modeļus, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI un lokāli mitinātus modeļus, izmantojot Ollama — viss no vienas izvietošanas, nepārslēdzoties starp dažādiem piegādātāju informācijas paneļiem.
Šī veidne apvieno pilnu LibreChat steku: MongoDB sarunu glabāšanai, MeiliSearch pilna teksta tērzēšanas vēstures meklēšanai un PostgreSQL vektoru datu bāzi RAG dokumentu vaicājumiem. Palaižot to savā VPS, jutīgas sarunas paliek tavā infrastruktūrā, vienlaikus nodrošinot tev pilnīgu kontroli pār API atslēgām, lietotāju piekļuvi un izmaksu pārvaldību.
LibreChat galvenās iespējas
Vairāku pakalpojumu sniedzēju AI piekļuve
Savieno OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI un vietējos Ollama modeļus un pārslēdzies starp tiem vienā tērzēšanas sesijā.
RAG dokumentu vaicājumi
Augšupielādē dokumentus un veic vaicājumus tajos ar jebkuru pievienoto AI modeli, izmantojot iebūvēto ar pgvector darbināto izguves cauruļvadu.
Sarunu meklēšana
Ātri atrodi iepriekšējās tērzēšanas sarunas, izmantojot MeiliSearch nodrošināto pilna teksta meklēšanu visā tavā sarunu vēsturē.
Lietotāju pārvaldība
Reģistrēt vairākus lietotājus ar e-pasta/paroles pieteikšanos, centrāli pārvaldīt API atslēgas piekļuvi un izsekot katra lietotāja žetonu patēriņu.
Pilnīgs privātums
Visas AI sarunas un augšupielādētie dokumenti paliek tavā VPS — netiek vākti trešo pušu dati ārpus AI pakalpojumu sniedzēju API, ko tu izvēlies.
Kāpēc izmantot LibreChat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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