Izvietot OpenCloud ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda failu sinhronizācijas, koplietošanas un sadarbības platforma — suverēna alternatīva Nextcloud un Google Drive.
Izvēlies OpenCloud VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenCloud
OpenCloud ir moderna atvērtā koda platforma failu sinhronizācijai, koplietošanai un komandas sadarbībai. Izstrādāta Go valodā veiktspējai un minimālam resursu patēriņam, tā nodrošina privātas mākoņkrātuves pieredzi bez atkarības no trešo pušu pakalpojumiem vai piegādātāja infrastruktūras. Atšķirībā no mantotajiem failu sinhronizācijas risinājumiem, OpenCloud ietver iebūvētu identitātes nodrošinātāju, tāpēc tā darbojas kā viens konteiners bez nepieciešamības pēc ārējas datubāzes vai LDAP servera.
OpenCloud pašmitināšana savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem failiem un sadarbības datiem. Dokumenti, fotogrāfijas, koplietotās mapes un lietotāju konti visi paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē — bez platformas noteiktiem krātuves ierobežojumiem un bez abonementa, kas saistīts ar tavu datu piekļuvi.
OpenCloud galvenās iespējas
Viena konteinera izvietošana
Iebūvētā identitātes pārvaldība nozīmē, ka OpenCloud tiek izvietots kā viens konteiners, un tam nav nepieciešama ārēja datubāze vai LDAP serveris.
Failu sinhronizācija un koplietošana
Sinhronizē failus starp galddatoru un mobilajiem klientiem, un kopīgo mapes vai atsevišķus failus ar detalizētām atļauju kontrolēm.
WebDAV un CalDAV piekļuve
Pievieno savu krātuvi kā tīkla disku, izmantojot WebDAV, un pārvaldi kalendārus un kontaktus, izmantojot CalDAV un CardDAV protokolus.
Datora un mobilie klienti
Oficiālie sinhronizācijas klienti Windows, macOS, Linux, iOS un Android nodrošina failu pieejamību visās tavās ierīcēs.
Collabora Office integrācija
Pievieno Collabora Online, lai iespējotu pārlūkprogrammas rediģēšanu dokumentiem, izklājlapām un prezentācijām, neizejot no sava failu pārvaldnieka.
Detalizētas paroļu politikas
Ieviest minimālo garumu, rakstzīmju klases prasības un aizliegto paroļu sarakstu, lai atbilstu organizācijas drošības standartiem.
Kāpēc izmantot OpenCloud pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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