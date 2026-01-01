ClassicPress uzstādīšana ar vienu klikšķi
WordPress atvasinājums, kas saglabā klasiskā redaktora pieredzi ar uzlabotu stabilitāti un bez Gutenberga sarežģītības.
Izvēlies ClassicPress VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ClassicPress
ClassicPress ir kopienas virzīts WordPress atzars, kas saglabā pazīstamo TinyMCE klasisko redaktoru, vienlaikus noņemot Gūtenberga bloku redaktoru un tā radītās veiktspējas izmaksas. Tas saglabā saderību ar lielāko daļu esošo WordPress tēmu un spraudņu, padarot to par vienkāršu migrācijas ceļu vietnēm un izstrādātājiem, kuri dod priekšroku paredzamai, stabilai CMS darbībai, nevis pastāvīgām saskarnes izmaiņām.
ClassicPress pašmitināšana tavā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār PHP konfigurāciju, datubāzes optimizāciju un atjauninājumu laiku — novēršot pārvaldītā WordPress hostinga ierobežojumus, vienlaikus saglabājot WordPress ekosistēmu, ko tu jau pazīsti.
ClassicPress galvenās iespējas
Klasiskais redaktors saglabāts
Saglabā TinyMCE redaktoru, ko pazīst WordPress lietotāji, lai satura veidotāji varētu produktīvi strādāt, neapgūstot jaunu bloku saskarni.
WordPress spraudņu saderība
Darbojas ar tūkstošiem esošo WordPress spraudņu un tēmu, lai tu varētu migrēt, nepārbūvējot savu mājaslapu vai neaizstājot savu esošo rīku komplektu.
Stabili atjaunināšanas cikli
Ilgtermiņa atbalsta fokuss nozīmē, ka atjauninājumi ir paredzami un atpakaļsaderīgi, samazinot risku, ka spraudņi sabojāsies pēc galvenās sistēmas jaunināšanas.
Uzlabota veiktspēja
Gutenberga JavaScript papildu slodzes noņemšana nodrošina ātrāku lapu ielādi un mazāku servera resursu patēriņu salīdzinājumā ar līdzvērtīgām mūsdienu WordPress instalācijām.
Pilna pielāgošanas kontrole
Pielāgoti ziņu tipi, lomu pārvaldība un apakštēmu atbalsts nodrošina izstrādātājiem tādu pašu elastību kā WordPress, ar stabilāku pamatu zem tā.
Kāpēc izmantot ClassicPress pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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